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安平級艦無緣執行南沙「碧海專案」 艦隊分署說原因

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
安平級第二艘成功艦下水。記者余承翰／攝影
安平級第二艘成功艦下水。記者余承翰／攝影

最初，海軍沱江艦600噸原型艦試時，海軍曾稱艦艇成軍可作於支援南海太平島作戰之用。但沱江級放大型750噸型量產艦首先由海岸巡防署安平艦落實，對部署於南部機動海巡隊安平艦否執行巡弋南海太平島水域的「碧海專案」？艦隊分署表示，「碧海專案」勤務長達12天，須以1000噸級以上艦艇輪流執行，安平艦與未來同型艦並未規劃執行這項任務。

海巡「安平級」首艘安平艦已成服役，第二艘成功艦也已下水。

艦隊分署表示，安平艦目前進行交船後的成軍訓練中，由於最高航速高達44節，未來將編排台菲及西南海城勤務，逐步取代澎湖艦等600噸級巡防艦5天4夜的巡護勤務，以機動應處經濟海域突發等案件。

艦隊分署表示，「碧海專案」勤務長達12天，且兼顧運補島上同仁登島、離島等任務，目前均編排1000噸以上大型艦船執行，由宜蘭艦、高雄艦（3000噸級），和星艦、偉星艦、新北艦、台南艦（2000噸級），桃園艦、苗栗艦、屏東艦、台東艦、巡一、七、八、九（1000噸級）輪流執行。目前未考量由安平級艦執行「碧海專案」任務。

海巡安平級首艘安平艦交船。記者余承翰／攝影
海巡安平級首艘安平艦交船。記者余承翰／攝影

南海 太平島 海軍

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