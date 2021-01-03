安平級艦無緣執行南沙「碧海專案」 艦隊分署說原因

最初，海軍沱江艦600噸原型艦試時，海軍曾稱艦艇成軍可作於支援南海太平島作戰之用。但沱江級放大型750噸型量產艦首先由海岸巡防署安平艦落實，對部署於南部機動海巡隊安平艦否執行巡弋南海太平島水域的「碧海專案」？艦隊分署表示，「碧海專案」勤務長達12天，須以1000噸級以上艦艇輪流執行，安平艦與未來同型艦並未規劃執行這項任務。

海巡「安平級」首艘安平艦已成服役，第二艘成功艦也已下水。

艦隊分署表示，安平艦目前進行交船後的成軍訓練中，由於最高航速高達44節，未來將編排台菲及西南海城勤務，逐步取代澎湖艦等600噸級巡防艦5天4夜的巡護勤務，以機動應處經濟海域突發等案件。