馬祖美軍足跡館台美合作史 揭開泥貓「監控」國軍任務

美軍1955至1979年期間協防台灣，並進駐馬祖設立顧問組（MDCAT，泥貓），原址由馬祖防衛指揮部開設為「美軍足跡館」。軍方近年持續蒐集美軍當年在馬祖活動與任務史實，持續發掘出可進一步解讀當年台美政治互動微妙的情資。軍方取得美軍馬祖顧問組官版任務簡報影片。當年美軍在馬顧問組首席Charies I White中校在片中明白表示，MDCAT的使命除監控對岸共產政權外，同時也要監控國軍馬防部所轄步兵、砲兵和防砲部隊，以及馬防部使用美援裝備的狀況。

軍方近年陸續尋獲馬祖美軍顧問團的史實，甚至連聯繫上當年隨美軍駐馬的無線士官Tom Jones，他披露美軍馬祖顧問團官版的任務簡報，揭開更多美軍與國軍當年的互動關係。內容顯示，金、馬、澎現在編制的海龍蛙兵兩棲偵察營初始戰力，俱由美軍親自培訓，但美軍除了協助我反制對岸共產政權外，同時也擔負「監控」國軍的任務。

這部影片，目前就在軍方尋獲美國地圖壁畫的「美軍足跡館」中山室內播放。影片還原美軍與國軍當年設立馬祖問團的功能，與兩軍同在馬祖地區從事反共戰備的情狀。

在馬祖的美軍顧問組 (MAGG)，部隊代號為泥貓（MDCAT），是台美防禦協約下的馬祖防禦指揮諮詢團，當年顧問團首席Charies I White中校說明美軍顧問團隊在馬祖的功能。

他表示，「MDCAT」的使命，是觀察、協助和建議馬祖防衛司令部，對軍事援助方案中所有設備使用和維護，美軍為了監控設備使用情況外，也經常檢查、培訓各類單位，而他身為隊長，也要監控馬防部所轄步兵、砲兵和防砲部隊。

美軍顧問團當年在島除傳授官兵M1步槍使用外，包括也為士官隊傳授剌槍術、空手道，再分派到馬防部守備的八個小島上。