國軍禁酒令 國防部：五類官兵營内飲酒罰更重

針對元旦實施的國軍「營區禁酒令」，國防部今天披露「國軍人員營區內飲酒懲處參考基準表」，營內飲酒「當事人」若為單位主官(管)、士官督導長、教職人員、管理幹部或值勤人員，將加重核予「記過兩次」處分，以維部隊紀律。

國防部今天表示，策頒「國軍軍風紀律改革專案」實施計畫，主要目的在勉勵各級幹部做好知官識兵、照顧官兵、關懷部屬，發掘問題、適時協處，解決窒礙。若幹部未盡防處工作，始檢討督管不周責任，以符合「分層負責」及「一級督導一級」原則。

國防部說，其中，依「國軍人員營區內飲酒懲處參考基準表」所律定，志願役官兵若未經核准攜帶酒精類飲品入營，核予「申誡兩次」處分，未經核准營內飲酒，核予「記過乙次」處分。