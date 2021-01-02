中科院2021年首次無限高射擊通報出爐 範圍涵蓋3百公里
漁業署官網最新射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於1月7日至8日期間再度試射「無限高」飛彈，範圍涵蓋300公里遠的宜蘭。軍事專家表示，符合大陸導彈來襲實境。
繼去年12月25日中科院在台東成功及屏東九鵬兩地試射無限高飛彈後，2021年最新射擊通報出爐，高度同樣無限高，將在1月7日及8日於九鵬基地試射，時間為早上9點至10點30分。
不過，這次射擊涵蓋海空域從屏東九鵬至宜蘭，距離長達300公里遠，軍事專家研判射擊有可能為宜蘭發射靶彈，九鵬試射試驗彈，不排除為天弓增層型，另一是九鵬直接發射，為雄風系列飛彈。
軍事專家認為，無論是天弓或是雄風系列，都是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力測試，這次距離拉長，也符合模擬大陸導彈來襲時的實境，中科院較能收集完整的相關參數。
事實上，距離拉愈遠，相關驗證才更逼真準確，台灣雖受限於面積幅員不夠，但中科院仍盡可能來設法測試取得準確數據，這是值得肯定。不過，中科院與軍方將試射列為機敏資料，不對外透露。
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