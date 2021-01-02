M41D戰車進駐金門烈嶼 陸軍：強化打擊與夜戰能力

8輛M41D戰車日前運抵金門烈嶼，陸軍司令部昨日指出，金防部換裝M41D戰車，是因應敵情威脅及戰爭型態，可強化防務機動、打擊與夜戰能力。

對金門前線仍部署舊型的M41D戰車，軍方解釋是，M41D的體積與機動力，適合金門崎嶇的地形與較窄的道路，且隱蔽戰車的坑道，不需要再拓寬。

陸軍司令部昨日表示，M41D戰車換裝是考量外島地區實際需求，在完成全車檢修及嚴格測試合格後撥交。

M41D經過改裝柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統。外觀增加側群裝甲，同時更新戰車射控系統，有熱源成像儀（TTVS)，而且有電腦的彈道計算機，41D的瞄準與射控系統，現在仍是陸軍最先進的；而且戰車更新主砲，雖然仍是76砲，但拆掉防火帽，增加炮膛排煙器，可射擊翼穩脫殼穿甲彈。

陸軍司令部指出，金防部換裝M41D戰車，是因應敵情威脅及戰爭型態，考量外島地區幅員、地形、地貌等兵要特性，適切調整戰車構型，以強化其機動、打擊與夜戰能力，符合外島地區防衛作戰實際需求。

陸軍司令部指出，M41D戰車煞車系統屬機械式連動，陸軍於撥交會驗前，已由兵整中心完成性能測試，且達合格標準後方予撥交，煞車系統並無安全疑慮。