海龍蛙兵登陸軍宣傳主角 滲透陸岸隊型取景難得一見

陸軍航特部今日透過臉書發布元旦文宣影片-「全方位守護」，片中披露外島攻勢性質濃烈的海龍蛙兵訓練實況，強調部隊神出鬼沒，確保前線，不讓雷池。畫面中蛙兵模擬自海上滲透岸際，取景角度是難得一見的畫面。

航特部表示，「全方位守護」影片涵蓋陸航以強大的武力支援演訓、潮州空降訓練、谷關特戰訓練、海龍部隊海上操演及特戰部隊戰術行軍等內容，片中呈現航特部隊陸、海、空三棲戰力，凸顯部隊辛勤苦練，全方位守護國家安全的主題。

片中說明，2020年一如既往，訓練、訓練、再訓練，迎接新的一年，每一天都是新的挑戰，訓練要比過去更精進，戰力要比過去更堅實。片中自我期許，要以更堅實的戰力，邁入2021年。並指出，光榮之路從來就不好走，勝利是用無數的汗水和不斷的苦練爭取來的，尤其是面對當前嚴峻的威脅，更沒有鬆懈的本錢。