元旦升旗登場 國軍示範樂隊、三軍儀隊吸睛

總統府前元旦升旗典禮今天登場。國防部長嚴德發今天率領參謀總長黃曙光等單位主管，以及陸、海、空軍官校、國防大學、國防醫學院、陸軍專科學校、空軍航技學院及中正預校等8所軍事校院學生代表計480員參加，國防部示範樂隊與三軍儀隊也帶來表演。

國防部示範樂隊與三軍儀隊配合大會主題「2021台灣有你」，特別以「世紀的英雄」、「見疫勇為」、「稻香」、「勢在必行」及「Booster勇往直前」等5首曲目，搭配三軍儀隊精彩的走位變化及花式操槍，象徵面對新冠肺炎疫情嚴峻考驗，台灣不僅沒被打敗，更能防疫有成，並對國際社會提供援助，獲得世界各國高度肯定之意涵。

國防部表示，元旦總統府升旗典禮為國家重要慶典，配合「2021台灣有你」的活動主軸，除由國軍楷模領唱國歌及軍事院校學生參與外，三軍儀隊及國防部示範樂隊更將在全國民眾面前呈現完美的壯盛軍容，以實際的行動表達對國家的熱愛。

國防部表示，「世紀的英雄」進行曲為國內知名作家蔡盛通的作品，以「英雄」為發想，每個時代都有樹立典範的先驅者，這些具有特殊貢獻的英雄們不僅為國家帶來榮耀，更是國人心中的表率與驕傲，在元旦的開場，以此曲向全國各界無私奉獻的英雄們致敬。