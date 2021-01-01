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國軍軍風紀改革涉連坐 國防部：幹部受懲不影響佔缺

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部「軍風紀律改革專案」今天上路，部隊官兵若發生各項軍風紀事件，種違規樣態懲處溯及上三級主官、管「督導不實」，經國民黨立委陳以信（如圖）向軍方關切，國防部允諾，軍士官因督導不周受分者，將不影響調占上缺、調任正、副主官管職務、送訓、留營入營、轉服常備役及公務出國。圖／取自陳以信臉書粉專
國防部「軍風紀律改革專案」今天上路，部隊官兵若發生各項軍風紀事件，種違規樣態懲處溯及上三級主官、管「督導不實」，經國民黨立委陳以信（如圖）向軍方關切，國防部允諾，軍士官因督導不周受分者，將不影響調占上缺、調任正、副主官管職務、送訓、留營入營、轉服常備役及公務出國。圖／取自陳以信臉書粉專

國防部「軍風紀律改革專案」今天上路，部隊官兵若發生各項軍風紀事件，種違規樣態懲處溯及上三級主官、管「督導不實」，經立委向軍方關切，國防部允諾，軍士官因督導不周受分者，將不影響調占上缺、調任正、副主官管職務、送訓、留營入營、轉服常備役及公務出國。

國民黨籍立委陳以信憂心，這項「軍風紀律改革專案」規定，人事部門將開始統計旅、營、連各階層主官、管、業務主管與士官督導長任職期間，單位所肇生軍、風紀案件，納入後續派職、晉陞、派訓參據，以強化督管責任。領導幹部勢將壓力沉重。他據此要求國防部說明。

立委出示國防部回文回應指出，軍風紀改革專案是為有效維護國軍軍紀，健全領導統御及嚴肅部隊紀律，因此針對各級主官管及士官督導長任職期間所肇生軍風紀案件，如經查屬實者，才檢討督導不周責任，以符合分層負責及一督導一級原則。

國防部說，另依國軍人事資料查核運用作業規定，如軍士官因督導不周受分者，不影響調占上缺、調任正、副主官管職務、送訓、留營入營、轉服常備役及公務出國。

國防部 國軍

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