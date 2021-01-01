「軍風紀律改革專案」上路 班兵犯大過班長扣外散宿假

國防部「軍風紀律改革專案」今天上路，部隊官兵若發生各項軍風紀事件，種違規樣態懲處溯及上三級主官、管「督導不實」責任，班兵若發生重大軍風紀案件，班長恐要扣外散宿假，人事部門今將開始正式統計旅、營、連各階層主官、管、業務主管與士官督導長任職期間，單位所肇生軍、風紀案件，納入後續派職、晉陞、派訓參據，以強化督管責任。領導幹部將壓力沉重。

這套被形容為「史上最嚴格」的軍紀規定，各種違規樣態懲處溯及上三級主官、管，如智慧型手機各項違規，即須溯及一、二主官管與資安長「督導不實」責任；而針對肇生重大軍風紀案件，單位主官就肇案當事人及上一級建制幹部，暫停外散宿假，如肇生兩件以上就提高為上二級，以此類推，顯屬「連坐」。但國防部解釋為「一級督導一級」。

此外，這項專案加速所有不適任官兵汰除作業速度，犯過最快可七日內勒令離營，適應不良送北投國軍醫院「療養觀察」的官兵，不用一個月即可離營，若不符免賠償因病停役標準，軍方將派人「鼓勵」辦理須賠償的不適服現役作業協助退伍離營，不再強留。

「軍風紀律改革專案」規定，官兵年度考績核定「丙上」（含）以下人員直接汰除，由旅、群級（含比照單位）接管，以減輕基層管理負擔，作業時限由原38個工作日縮短至21個工作日；毋須再審議者可再縮短至7個工作日內完成作業，勒令離營。

違犯重大軍風紀案件（涉法者移送法辦）一次記兩大過處分，肇案人立即調離現職，由旅、群級全程託管，汰除作業期程由原45個工作日縮短至24個工作日，事證明確毋須辦理再審議者，可再縮短至10個工作日，勒令離營。

此外，官士兵分發部隊後適應不良送醫住院治療（送三軍總醫院北投分院進行精神治療觀察），期間責付醫院託管，因病退伍除役作業，作業時限由原45個工作日減至21個工作日（不用賠償）。若不符合停役標準由旅、群級託管，擇派專人輔導鼓勵當事人依現行不適服現役作業辦理退伍（須賠償）。

全案規定，人事部門將開始統計旅、營、連各階層主官、管、業務主管與士官督導長任職期間，單位所肇生軍、風紀案件，納入後續派職、晉陞、派訓參據，以強化督管責任。領導幹部將壓力沉重。