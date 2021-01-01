「軍風紀律改革專案」今上路 含酒精飲料禁入軍營

國防部「軍風紀律改革專案」今天（元旦）正式在三軍部隊實施，規定中同時新頒「營區禁酒令」，營區內禁止飲酒，官兵挾帶「含酒精性飲料」進營區，放行的衛哨須連帶受懲；而「未經核准」在營區聚餐喝酒，當事人只記一次過，但單位主官、管、士官督導長、教職人員、管理幹部或值勤人員將記過兩次，比喝酒者處分更重；而在軍中喝酒鬧事，被對外披露損及軍譽，營區最高指揮官檢討懲處；到營區外餐敘飲酒若脫序鬧事，同行最高階幹部加重懲處。

至於何謂「含酒精性飲料」，除酒類外，是否也指市售低酒精調酒飲料？國防部說，不針對特定品牌飲料評論。但國軍人員均為執行高張力、高強度之戰備工作，為避免官兵延誤公務，國防部已明確律定「營區內禁止飲酒規範」，舉凡含有酒精成分的飲料，均禁止於營區內使用。

這套「軍風紀律改革專案」，經國防部統計近三年軍中影響軍譽最大的軍紀案件，針對六樣態設計出制衡方法，分別是「違反酒駕」、「吸（持）毒品」、「自我傷害」，違反「性別分際」、「資通安全」及「洩密違規」。志願役官兵、義務役即軍事訓練役同樣受約束，前者行政懲處、法辦、勒令退役，後者則罰勤、禁足、悔過。

其中同時頒布「營區禁酒令」，國軍各營區禁止飲酒，也嚴禁將「含酒精飲品」攜入營區，違者申誡兩次；而未經核准營內飲酒，當事人記過一次，擔任單位主官管、士官督導長、教職人員、管理幹部或值勤人員則記過兩次。因而衍生行為不檢、危安或有損軍譽事件，檢討直屬主官、管及營區最高指揮官責任。

這項專案要求，營外餐敘也要避免飲酒，並賦予最高階幹部督導責任，因飲酒而肇生脫序行為，加重懲處。

禁酒令也延伸到「反酒駕」，國軍部隊須要求新進人員填寫「飲酒習慣調查表」，營門衛哨嚴密查察，同時禁止官兵攜酒入營，並對收假返營疑似飲酒官兵實施酒測，對疑似酒駕人員，回報營區留守主官，主動通知憲警單位依法辦理，若發生營內飲酒情事，應併同追究營門衛哨人員責任。

專案同時規定，國防部每月與交通部公路總局查詢軍中酒駕隱匿、拒絕酒測人員，依「酒駕汰除、肇事撤職」原則加重懲處列為汰除對象。