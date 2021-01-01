台灣：共軍軍機2020年擾台逾380次

（德國之聲中文網）兩岸關系情勢持續緊張，北京今年頻繁派遣軍機繞台。據台灣國防部表示，今年區域情勢復雜，中共軍機2020年持續騷擾台灣西南空域超過380架次。

台灣國防部在新聞稿中指出，自9月16日起，台灣通過國防部全球資訊網“即時軍事動態專區”以及官方推特，發布中共軍機和軍艦的活動訊息，讓台灣民眾建立敵情意識，並使國際了解中共破壞台海現狀的挑釁行為。

對於中共戰機的動作頻頻，台灣總統蔡英文9月曾呼籲對岸“自我克制、不要挑釁”。她強調，不僅是台灣，整個區域都會“更加警覺，也更了解中共政權的本質”。

台灣前總統馬英九則在11月出席“馬習會五周年”研討會時，呼籲北京立即停止戰機擾台。他表示，既然兩岸都不願意發生戰爭，就必須高度自制，避免擦槍走火。馬英九認為，共軍軍機頻繁繞台的做法“只會增加台灣的反感，傷害台灣人民的感情”。

據台灣媒體中時新聞網報道，由於解放軍軍機頻繁進入台灣附近空域，台灣空軍基各基地開始進行“警告射擊訓練”，目的是在升空攔截時向侵擾敵軍進行警告射擊。

面對來自中國大陸越加頻繁的軍機繞台行動，台灣軍方也給予了反制措施，台空軍飛機頻頻升空執行監視任務。台灣國防部10月5日首次公布，2020年已派遣空中戰巡共4132架次。如果升空成本以每小時百萬台幣計算，僅空軍升空一項今年以來已耗資41億台幣，約1.42億美元。

值得注意的是，台灣空軍今年共折損了4架軍機。最近的一次發生在11月中旬，台灣空軍一架F-16戰機起飛後不久在花蓮外海失聯，總統蔡英文旋即指示F-16全面停飛。外界質疑，F-16失事是否與共軍軍機頻繁擾台造成台灣空軍任務繁重有關，台灣國防部已予以反駁。台灣媒體報道稱，台灣國軍F16戰機已在12月初恢復戰備訓練。

美軍艦再度通過台灣海峽

此外，美國第七艦隊周四在臉書上發布消息稱，美國海軍阿利·伯克級驅逐艦約翰·S·麥凱恩號（ USS John S. McCain ）以及柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur）遵循國際法，12月31日例行通過台灣海峽。

“，展現了美國對印度-太平洋自由和開放的承諾。美國軍隊將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行與行動。”

這是美國軍艦今年第13次通過台灣海峽。本月中旬，美國海軍也曾在台灣海峽執行此類任務。台灣國防部周四也證實，兩艘美國驅逐艦由南海航經台灣海峽後，繼續向北航行，其間狀況正常。

針對美國軍艦周四穿越台灣海峽，中國國防部新聞發言人吳謙表示，中國人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。“這是美艦繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對‘台獨’勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們對此表示堅決反對。吳謙還強調：“中國人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。”

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