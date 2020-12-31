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兩艘美艦航經台灣海峽 中批美「挑釁攪局」

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據路透社報導，兩艘美國軍艦31日航經台灣海峽，而這也是美軍本月第二次執行類似的任務。美國海軍向路透社表示，導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）與魏柏號（USS CurtisWilbur）31日依照國際法例航經台灣海峽。

美國海軍說：「兩艘軍艦航經台灣海峽的任務，象徵美國對自由與開放的印太地區的承諾。美國軍隊將繼續在任何國際法准許的地方飛行丶航行與運作。」這是2020年，美國海軍第13次航經台灣海峽。中國一直把台灣視為其領土的一部分，而美國過去一年來在台灣海峽周圍的軍事行為也激怒了中國。

針對31日美國軍艦航經台灣海峽一事，中國國防部在官方微博帳號上發表聲明，批評美國軍艦「炫耀武力，挑釁攪局」，並稱美軍此舉是危害台海地區和平穩定。中國國防部表示，解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

中國國防部稱美國此舉是對「台獨勢力」傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，並稱中國對此表示堅決反對。中國國防部也重申，中共軍隊將時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台灣國防部31日上午也針對此事件發布聲明，表示美國軍艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，台灣的軍方也運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海丶空域艦丶機相關動態與應處，強調狀況正常。

此前，美國一艘軍艦在12月19日由北往南航經台灣海峽，而中國隨後也派出航空母艦「山東號」與所屬的4艘護衛兵力在接下來的24小時航經台灣海峽。當時中國軍方稱「山東號」航經台灣海峽是屬於其正常運作，主要是要前往爭議不斷的南海地區。

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台灣海峽 解放軍 美軍

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