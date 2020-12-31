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追思黑鷹墜機殉職將士 嚴德發：我們把國家保護得很好

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行「0102-『永遠的英雄、無盡的思念』」緬懷活動，由將領、家屬紀念今年初黑鷹直升機墜機事件中殉職的故參謀總長沈一鳴等八位將士。 記者洪哲政/攝影
國防部上午舉行「0102-『永遠的英雄、無盡的思念』」緬懷活動，由將領、家屬紀念今年初黑鷹直升機墜機事件中殉職的故參謀總長沈一鳴等八位將士。 記者洪哲政/攝影

國防部嚴德發上午表示，他向逝去故參謀總長沈一鳴等殉職將士默禱報告，國軍官兵都秉持他們犧牲奉獻的精神，全力專注在戰演訓任務上，即使情勢較為嚴峻，「但我們把國家保護得很好」，捍衛國家的任務，他們勇敢地承擔。

國防部上午舉行「0102-『永遠的英雄、無盡的思念』」緬懷活動，由將領、家屬紀念今年初黑鷹直升機墜機事件中殉職的故參謀總長沈一鳴等八位將士。

這項紀念活動在國防部0102紀念專區舉行，國防部因應低溫在周邊設置暖爐。現場安排專人奏樂、獻唱懷念歌曲，在琴聲悠揚下，由國防部參謀總長黃曙光率領官兵獻花致意。沈一鳴母親由次子推輪椅與會，嚴德發陪同下，紀念過程間拭淚頻頻。

嚴德發致詞表示，國防部為表達對沈一鳴總長等八位將士的緬懷追思，邀請家屬與重要國軍幹部、軍中同袍、夥伴，與沈總長就讀大直國小由校長帶領小朋友，向沈一鳴致敬，向永遠的英雄表達最深的想念與追思。相信將士們都看到也感受到了。

嚴德發表示，有人說軍人比愛國比愛家多的人，軍人總是把國家與任務放在第一位，一切都是因軍人所擔負的責任，關係國家安全與福祉，要成為軍人的眷屬，要具備相當勇氣。每位軍眷一路走來，不僅要一個人擔負家中大小事務，照顧家人。若說軍人一生為國家奉獻的精神很偉大，軍人背後默默付出的家人更是幕後英雄，是每一位軍人的精神支柱、一生摯愛。

嚴德發說，他默禱向逝去的將士報告，國軍官兵都秉持犧牲奉獻的精神，全力專注在戰演訓任務上，即使情勢較為嚴峻，但我們把國家保護得很好，大家放心。

他藉此機會告訴將士，國人自製高教機已順利首飛，相信不久將人第一艘國人自製潛艦也一定會順利完成，捍衛國家的任務，他們會勇敢地承擔，請繼續保佑每一位心心念念的家人與官兵們。

紀念活動在國防部0102紀念專區舉行，故參謀總長沈一鳴母親（中）由次子（左）輪椅與會，國防部長嚴德發（右（陪同下，紀念過程間拭淚頻頻。 記者洪哲政攝影
紀念活動在國防部0102紀念專區舉行，故參謀總長沈一鳴母親（中）由次子（左）輪椅與會，國防部長嚴德發（右（陪同下，紀念過程間拭淚頻頻。 記者洪哲政攝影
國防部長嚴德發說，他默禱向逝去的將士報告，國軍官兵都秉持犧牲奉獻的精神，全力專注在戰演訓任務上，即使情勢較為嚴峻，但我們把國家保護得很好，大家放心。 記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發說，他默禱向逝去的將士報告，國軍官兵都秉持犧牲奉獻的精神，全力專注在戰演訓任務上，即使情勢較為嚴峻，但我們把國家保護得很好，大家放心。 記者洪哲政/攝影

軍人 國防部 嚴德發

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