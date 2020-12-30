黑鷹墜機將滿周年 五位生還官兵致祭沈一鳴

空軍「0102」黑鷹直升機失事將近一周年，中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，由副參謀總長執行官徐衍璞上將陪同，今天到汐止五指山國軍示範公墓、新店空軍公墓，向殉職的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文上香致祭。

在空難中生還的後勤次長黃佑民、通資次長曹進平、作戰計畫次長室處長劉孝堂、作戰計畫次長室參謀周欣頤、軍聞社記者陳映竹，也一同前往致祭。由於先前沈一鳴等人葬禮時，他們多數還在醫院療傷，今天是事件發生後，五人首度齊聚去看老長官。

由於寒流來襲，位於山頭的五指山示範公墓，壟罩在雨霧與強風中，溫度只有攝氏五度。一行人先到忠靈殿，向全體已故官兵的靈位上香，再到上將區，向沈一鳴靈前獻花，軍方並且準備沈一鳴生前喜愛的咖啡、牛肉麵等祭品。隨後再由汐止下山，到台北盆地另一端的新店碧潭，向空軍歷代烈士與于親文致祭。

另外，國防部明天將於大直博愛營區圍牆外、北安路與崇實路口的0102事件紀念專區，舉行「永遠的英雄，無盡的追思」緬懷活動。國防部長嚴德發、軍友社理事長李棟樑、官兵代表獻花，並且獻唱「天上的你，好嗎」與「在我心裡」。