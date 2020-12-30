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台灣軍品管制擬修法 軍事網攻軟體與電腦將列管制軍品

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
經濟部預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」。草案新增大批管制項目，新增「為軍事進攻網路操作用途而特別設計或改裝的『軟體』」與載有這類軟體的電腦為管制軍品。圖／六軍團
經濟部預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」。草案新增大批管制項目，新增「為軍事進攻網路操作用途而特別設計或改裝的『軟體』」與載有這類軟體的電腦為管制軍品。圖／六軍團

經濟部預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」。草案新增大批管制項目，除將「為軍事進攻網路操作用途而特別設計或改裝的『軟體』」與載有這類軟體的電腦列為管制軍品外，電腦系統防範電磁脈衝攻擊技術、屠宰牲畜或鎮靜動物的手槍，也被新增列為管制軍品。

經濟部表示，相關修訂是為保護我出口廠商，儘快使我國出口管制清單與國際接軌，配合「飛彈技術管制協議（MTCR）管制清單」等規定進行修法。

我國並非聯合國成員，也非國際四大出口管控組織，包括瓦聖那協定、飛彈技術管制協議、核子供應國集團及澳洲集團等協定成員，但經濟部表示，為遵守及履行國際規範，長期來配合建構我國戰略性高科技貨品(SHTC)出口管控制度，設定有「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，所列的管制品涵蓋生化、電子、電腦、電信、航空、核子等多項領域的相關專業技術、規格及貨品。

相關法令規定原本將我國自製槍砲、反坦克武器、中科院研發飛彈、雷達與模擬器，全納管制軍品清單外。這次修法也將我國民間擅長電腦軟體技術列為管制對象，視為「軍品」。

在「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」修訂草案中，除重新定義大批軍事裝備技術解釋外，主要新增「能使微電腦恢復正常運算而特別設計之『軟體』，其可在『微處理器微電路』或『微電腦微電路』經電磁脈衝(EMP)或靜電放電(ESD)破壞後的1毫秒內不會失去持續運算能力」（技術）。但內容刪除火箭發動機外殼與和絕緣零件及其噴嘴、無人、無纜潛水載具等裝備的輸出管制。

此外，在「一般軍用貨品」清單中，新增「為軍事進攻網路操作用途而特別設計或改裝的『軟體』」。這包括了設計用於銷毀、損害、降級或中斷系統、設備的「軟體」，或一般軍用清單所列網路偵察及網路指揮與控制的「軟體」。而通用數位電腦安裝這些軟體的系統、設備或零件，也都視為管制軍品。

但修訂內容強調，不管制被限制用於非軍事防禦性網路安全準備或應變軟體。

此外，專門為屠宰牲畜或鎮靜動物設計的手槍、特別設計或改裝為軍事用途之投射器及其配件，也被訴新訂為管制軍品。

相關修法對照如網址：file:///C:/Users/Windows/Downloads/%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8-2020.pdf

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