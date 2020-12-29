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國防部發布「守護」影片 艱難中「紀念逝去英雄們」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題，緊接有海軍陸戰隊海上膠舟滲透(如圖)與陸航OH-58D直升機訓練畫面，展現正視今年數起造成官兵殉職的事件的態度。圖/取自國防部「守護」影片
國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題，緊接有海軍陸戰隊海上膠舟滲透(如圖)與陸航OH-58D直升機訓練畫面，展現正視今年數起造成官兵殉職的事件的態度。圖/取自國防部「守護」影片

國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題，緊接有海軍陸戰隊海上膠舟滲透與陸航OH-58D直升機訓練畫面，展現正視今年數起造成官兵殉職的事件的態度。國防部在片中強調，歷練與磨難，將使國軍更堅定信心，承接弟兄未能完成的使命，並「謹以此紀念逝去英雄們」。

國軍今年開春即發生「0102」事件，一架UH-60M黑鷹直升機在由台北市松山區空軍松山基地飛往宜蘭縣蘇澳鎮東澳嶺雷達站途中，失事墜毀於新北市烏來區烘爐地山桶後溪溪谷，造成包含時任國防部參謀總長沈一鳴上將等八名將士殉職。

海軍陸戰隊今年7月3日在左營桃子園海灘進行漢光36號演習聯合登陸作戰演習時，陸戰99旅陸戰膠舟在登陸期間翻覆，造成2死1傷重大意外，事後楊姓少校教官自責輕生的憾事。緊接陸軍航特部601旅編號616的OH-58D戰搜直升機，7月16日下午在操演漢光演習科目時，墜毀於空軍新竹基地，造成兩位優秀的飛官殉職。而10月8日陸軍金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車，結束基地普測任務返回部隊途中，不慎翻落邊坡，不幸造成車長林姓中士殉職。

這些意外事件中的同型戰具裝備，軍方不隱諱地在片中依序披露。片中口白直言：「2020年對許多人而言，是一個艱難的年，但愈是艱難時刻國軍愈是向前挺進，訓練從來都不簡單的事情，即使遭遇險灘及危難，我仍將攜手挺進、堅持不懈、永不放棄。歷練與磨難，使我堅定信心，承接弟兄未能完成的使命。」片尾則落款「謹以此紀念逝去英雄們」。

國防部表示，這部影片內容涵蓋陸軍戰車展現震撼火力、戰蒐直升機空中殲敵、磐石軍艦巡護海疆、陸戰隊蛙人駕駛突擊艇搶灘登陸，以及Ｆ-16捍衛領空，都是年來官兵精實演訓的珍貴畫面；2分09秒影片，每一個片段都在深刻表達官兵用性命去拚搏的過程，在各項演訓中所展現出無所畏懼的勇氣。

國防部說，這部紀錄國軍一整年的戰訓回顧，影片末了時除了向2020年告別，並惕勵三軍勇敢挺進2021年，繼續守護國人生活，守護民眾家園，守護國土安全，並以此片紀念以身殉職的國軍將士。

國防部指出，面對區域情勢的嚴峻，國軍必須建構堅實的戰力，戰備任務絕對不能夠有任何罅隙，在任何時刻，國軍都會以實際的行動，向前挺進，展現更堅強的士氣。「用盡生命的一切，守護青天白日家園」，就是最好的寫照。

國防部表示，新的一年即將開始，國軍官兵已經做好準備，不畏艱苦，不怕磨難，堅守崗位，用實力踐履保家衛國的承諾，挺立在捍衛國家安全的第一線。國防部強調，國人的信任與支持，就是國軍最大的精神泉源與前進的動力。

國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題。圖/取自國防部「守護」影片
國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題。圖/取自國防部「守護」影片
國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題，緊接有海軍陸戰隊海上膠舟滲透與陸航OH-58D直升機(如圖)訓練畫面，展現正視今年數起造成官兵殉職的事件的態度。圖/取自國防部「守護」影片
國防部今天發布年終「守護」影片，以「2020年對許多人而言，是一個艱難的年」，自況軍中過去一年來遭逢多起重大意外、訓練事故的氣氛。畫面以降落中的UH-60M黑鷹直升機破題，緊接有海軍陸戰隊海上膠舟滲透與陸航OH-58D直升機(如圖)訓練畫面，展現正視今年數起造成官兵殉職的事件的態度。圖/取自國防部「守護」影片

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