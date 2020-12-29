軍備局：國軍防護頭盔、抗彈板量產正常 未欠繳軍種

國防部軍備局遭質疑原料製程浪費，造成國軍戰鬥個裝缺裝。國防部昨天澄清表示，106至109年防護頭盔、抗彈板的獲料及量產進度均正常，並依軍種需求，按委製協議書期程解繳完成，並沒有欠繳情事。

國軍戰鬥個裝傳異常缺裝，108年下半年至今，國軍新進人員就沒有領到包含頭盔與戰術背心的戰鬥個裝。國防部軍備局被公開爆料，指該局大批採購22億元、公尺數多達133萬公尺以上可製兼製頭盔和抗彈板的V50纖維布，但疑因製程浪費，造成缺裝，而現在又要加購9.6億元同型布料，點名軍備局長與監察單位任由疑案發生。

但國防部表示，軍備局所屬生製中心205廠，106年投入戰鬥個裝量產迄今，計購入抗彈纎維布130萬公尺。經統計，防護頭盔良率96.8%，相關製程均由技術單位稽核；產製後，亦經第三公正單位鑑測合格後，始解繳軍種，並無浪費材料情事。

國防部表示，106至109年防護頭盔、抗彈板的獲料及量產進度均正常，並依軍種需求，按委製協議書期程解繳完成，並沒有欠繳情事。

國防部稱，戰鬥個裝為國人自立研發的重大成就，籲請國人持續支持國防自主。