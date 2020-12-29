蔡總統稱四年軍事改革 讓從軍有尊嚴

民國110年上半年將官晉任典禮今天舉行，總統蔡英文向與會將官致詞時表示，經過執政4年多來的努力，大家都看到各項軍事改革成果，現在不僅國軍弟兄姊妹的士氣大幅提升、認為從軍有尊嚴，也有更多精良裝備可以使用，讓執行任務更順利，且國人對國軍守護的力量更有信心。

110年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮上午在三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，蔡總統出席並訓勉；國防部指出，110年上半年共有30人晉升，分別有5名中將、25名少將。

蔡總統致詞表示，今天晉任的每一名將官都是經過重重歷練，擁有傑出表現且備受肯定，才有今天榮耀，她非常恭喜大家，但要提醒，晉升是榮耀也是責任的加重。

蔡總統說，相信經過執政4年多來的努力，大家都看到各項軍事改革成果，現在不僅國軍弟兄姊妹的士氣大幅提升、認為從軍有尊嚴，也有更多精良裝備可以使用，讓執行任務更順利，且國人對國軍守護的力量更有信心。

蔡總統表示，國軍除了要讓好的成果繼續發展，接下來也有各項軍事改革要推動，需要大家和她一起努力，因此她要以三軍統帥身分交付2個重要任務，分別「精進本職學能」及「持續為國軍培養優秀人才」。

精進本職學能部分，蔡總統表示，現在國際局勢及科技發展的變化日新月異，為了和國際接軌且掌握最新狀況，將領要以身作則持續吸收新知，只有這樣國軍才能與時俱進，以此因應國際變化、不斷強化國軍戰力。

持續為國軍培養優秀人才方面，蔡總統說，守護力量要一棒接一棒，將領不僅有實務經驗，更有人生歷練，應將寶貴經驗傳承，培養與各位一樣的優秀人才。