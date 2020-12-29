嚴德發籲國軍團結 對抗中共戰狼認知作戰
國防部今天舉行新年度國軍將級人員定期晉任授階典禮，國防部長嚴德發上午向晉升將官表示，中共年來頻頻以機艦擾台，企圖對我產生軍事壓力，甚至以戰狼式的認知作戰，在官方發言人與外圍組織，大張旗鼓發動網路宣傳，製造恫嚇的心理效應。必須團結一致、齊心協力，也唯有凝聚全民共同守護國家的共識，展現全民國防自我防衛的決心，才能克服所有艱鉅的挑戰與橫逆。
將官任授階典禮上午在三軍軍官俱樂部舉行，由嚴德發主持授階，國軍高階將領曁晉任人員眷屬親人均受邀觀禮，蔡英文總統將親臨訓勉。
嚴德發致詞時表示，「自己國家自己救」自古皆然，83年前國軍先烈先賢以劣勢裝備與日軍浴血抗戰8年，前輩們抱持「寧戰死、不投降」的信念，用肉身築成最堅強的堡壘，捍衛了中華民國的命脈；同樣在二戰期間，英國首相邱吉爾為了喚起國人奮戰的意志，在下議院發表著名的演說「熱血、辛勞、眼淚和汗水」中提到：「我們要不惜一切代價獲得勝利。不管未來的道路如何漫長艱辛，我們都要打贏這場戰爭，我們不成功，便成仁。」
他說，身為軍人，必須深刻體認，今天所處的戰略環境與安全情勢，中共年來頻頻以機艦擾台，企圖對台產生軍事壓力，甚至以戰狼式的認知作戰，在官方發言人與外圍組織，大張旗鼓發動網路宣傳，製造恫嚇的心理效應。此刻，必須團結一致、齊心協力，也唯有凝聚全民共同守護國家的共識，展現全民國防自我防衛的決心，才能克服所有艱鉅的挑戰與橫逆。
他表示，國防產業的推動是展現中華民國全體軍民自我防衛決心的最佳例證。今年是提升整體國防戰力成果豐碩的一年，國防自主的國機國造、國艦國造政策，都有耀眼的成績。空軍的勇鷹高教機首飛與F-16V的構改升級，以及在海軍潛艦的建造進度與高效能布雷艇、塔江艦的陸續交艦，此外也致力推動情監偵、指管及武器系統的現代化，使三軍部隊與時俱進，朝向「快速機動」、「有效反制」與「強化不對稱作戰」的能力，同時國軍推動募兵制，在政府支持下，今年也達成了招募目標，另外也完備了後備制度的改革，大幅提升國軍全方位戰力，足以抵禦任何企圖進犯的敵人。這些具體的建軍成果就是堅定的決心，國人感受到了、官兵感受到了，相信敵人也感受到了。對於國家安全、民主自由、人民福祉，國軍絕不退讓，這是職責，更是永不改變的承諾。
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