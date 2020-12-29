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預醫所長：與生技產業合作建立新冠病毒疫苗安全平台

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午舉行國軍110年1月1日將級人員定期晉任典禮，包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正、國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁，均晉升少將。包括原本即佔缺準備晉升的國軍台中總醫院院長洪恭誠。晉升儀式罕見有五名軍醫少將同時晉升。記者洪哲政/攝影
國防部上午舉行國軍110年1月1日將級人員定期晉任典禮，包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正、國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁，均晉升少將。包括原本即佔缺準備晉升的國軍台中總醫院院長洪恭誠。晉升儀式罕見有五名軍醫少將同時晉升。記者洪哲政/攝影

國軍110年1月1日將級人員定期晉任授階典禮上午在三軍軍官俱樂部舉行，蔡政府今年核定增編包括國防醫學院預防醫學研究所長等四名軍醫少將。預醫所長洪乙仁表示，預醫所針對新冠病毒防治，已協助業界研發全自動核酸檢測試劑，現在也正從事疫苗研究，與國內生技產業合作，建立安全疫苗的合作平台。

國防部上午舉行國軍110年1月1日將級人員定期晉任典禮，包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正、國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁，均晉升少將。包括原本即佔缺準備晉升的國軍台中總醫院院長洪恭誠。晉升儀式罕見有五名軍醫少將同時晉升。

對於高層青睞，洪乙仁受訪認為，因應新冠肺炎防治，軍醫體系也投入防疫工作，同時擔負軍民防疫任務，承上層重視將軍方軍醫位階加以提高。

洪乙仁表示，預醫所P4實驗室是全台最高等級防護實驗室，從事傳染、致死率最高致病源實驗，這次的冠狀病毒在P3實驗室作業即可。

他說，今年年初冠狀病毒大流行，預醫所在偵檢防疫任務上都投入很大研究能量，特別在檢驗部分，在過往SARS防治研究平台上，很短時間就研究出抗流抗體的快篩驗試劑，成果轉移業界進行量產；而在核酸檢測方面，協助業界研發全自動核酸檢測試劑，縮短檢驗時間、提高正確性。

他表示，現在也正從事疫苗研究，與國內生技產業合作，建立安全疫苗的合作平台；治療方面則與國外藥廠與學界進行中草藥與西藥廠域驗證，已開始進入動物實驗階段進行驗證。

疫苗 國防醫學院 國軍

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