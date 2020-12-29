快訊

受惠川普簽紓困案 台股續創歷史新高！漲17點開在14,500點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣中正選第二任總統險遭戰機攻擊 日記指向白崇禧

聯合報 / 記者高凌雲／即時報導
蔣中正在日記寫下空軍叛逃事件與白崇禧（右）有關，白崇禧之子白先勇曾出書撰文澄清，圖／聯合文學提供
蔣中正在日記寫下空軍叛逃事件與白崇禧（右）有關，白崇禧之子白先勇曾出書撰文澄清，圖／聯合文學提供

蔣中正在1948年由國大推選為中華民國第一任總統，任期六年，政府1949年12月遷台，1954年蔣中正第一任總統任期屆滿，繼由國大推選第二任總統，蔣中正提名陳誠為副總統候選人，2月19日上午國大風光開議，當天下午就發生空軍B-24J叛逃，闖入台北市區，低空掃射攻擊國大與總統府，因為機首的八挺五零機槍未能順利發射，只造成虛驚一場，這架飛機後來飛往大陸，讓國府當局顏面無光。

1954年2月是政府遷台以來，首次發生軍機闖入博愛特區，意圖不軌，差點釀成國安事件。多年後的2003年6月19日，也曾發生遠東航空公司波音客機，下午從高雄飛抵台北時，由於風向轉變，飛機向南偏航，闖入博愛特區上空禁航區。民航局後來調查發現，這架遠航班機是禁區外500呎通過，高度1700呎。

蔣中正 總統府 遠東航空

延伸閱讀

國史館公布統中案史料 蔣中正不准停審許席圖

風水惹禍？總統府兩側噴水池 似靈堂白蠟燭被拆了

戴琪是戴笠後人？陸網民：比余茂春更顯赫危險的人來了

看遍梨山最美風景、最夯瀑布！「仙境之旅2天1夜」塵世煩憂全忘卻

相關新聞

蔣中正選第二任總統險遭戰機攻擊 日記指向白崇禧

蔣中正在1948年由國大推選為中華民國第一任總統，任期六年，政府1949年12月遷台，1954年蔣中正第一任總統任期屆滿...

防疫需求 5軍醫同時晉升少將

明年一月一日國軍將級人員定期晉任授階典禮今天舉行，國防部情報次長室次長楊靜瑟等五人晉升中將、國安局特勤中心「萬里」警衛室...

蔡政府增編預醫所等四軍醫少將 明將同時曝光

國軍110年1月1日將級人員定期晉任授階典禮明天舉行，蔡政府今年核定增編包括國防醫學院預防醫學研究所長等四名軍醫少將，將...

中共運-8技術偵察機闖我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，共軍一架運-8技術偵察機今天（28日）闖入我西南防空識別區。空軍持續反制共機...

「寰展」計畫預算解凍 空軍啟動地面防空飛彈連結

立法院發布公告，決議解凍空軍司令部「寰展計畫」預算。空軍將動支預算，透過建構雷達系統連結，將地面的防空飛彈武器全數納入空...

國軍將官晉任名單出爐 萬里警衛室主任謝靜華晉升少將

國防部今天發布將官晉任名單，包括國防部情報次長室次長楊靜瑟等5人晉升中將；國安局特勤中心「萬里」警衛室主任謝靜華等25人...

甲車自動滅火系統浮報獎金案 國防部軍備局百萬打官司

國防部軍備局生產製造中心少將主任朱建群，遭控2015年擔任該中心202廠廠長期間，涉嫌與另3名軍士官浮報2788萬餘元獎...

國軍戰鬥個裝大缺裝 軍備局遭質疑製程浪費有弊

國軍戰鬥個裝異常缺裝，108年下半年至今，國軍新進人員就沒有領到包含頭盔與戰術背心的戰鬥個裝。國防部軍備局被公開爆料，指...

偷襲干擾難偵測！ 國軍不缺無人機 缺高手操作

大陸已成為無人機生產大國，其大量出口至中東國家的無人機也被用於作戰中。台灣未來會面對中國無人機的高度威脅。而美方將售我4架MQ-9B無人機，但長程無人機合格且「高級」的外部操作員，目前始終缺乏，全軍僅1員，而且還是被淘汰的飛官。

川普最後軍售：野戰資訊通信系統所帶來的效益

川普在2020年12月宣布，對台出售總額2.8億美元的野戰資訊通信系統（Field Information Communications System, FICS）。FICS是台灣陸軍現用「戰術區域通信系統」（IMSE），亦即所謂「陸區系統」的升級方案。

「勇鷹」明年小批量產？ 空軍未答

新式高教機「勇鷹」第二架原型機（A2）日前完成首飛，空軍司令部昨天表示，目前各項新機研製計畫進展順利，「勇鷹」將於明年依...

勇鷹A2首飛 降落速度快過F-16？

「國機國造」新式高教機「勇鷹」第二架原型機（A2）日前完成首飛，空軍司令部昨天表示，針對第二架原型機試飛成功，空軍肯定漢...

熱門新聞

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

今新增8例新冠境外移入個案 英國航班中標3例

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

孫大千：台灣豬標章恐怕比不上一張Hello Kitty貼紙

台灣迎戰變異株不需鎖國 陳時中點出兩關鍵、兩戰略

宅在家也染疫經驗在台被渲染 英人妻壓力大：給我們一點空間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。