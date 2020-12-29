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蔣中正選第二任總統險遭戰機攻擊 日記指向白崇禧
蔣中正在1948年由國大推選為中華民國第一任總統，任期六年，政府1949年12月遷台，1954年蔣中正第一任總統任期屆滿，繼由國大推選第二任總統，蔣中正提名陳誠為副總統候選人，2月19日上午國大風光開議，當天下午就發生空軍B-24J叛逃，闖入台北市區，低空掃射攻擊國大與總統府，因為機首的八挺五零機槍未能順利發射，只造成虛驚一場，這架飛機後來飛往大陸，讓國府當局顏面無光。
1954年2月是政府遷台以來，首次發生軍機闖入博愛特區，意圖不軌，差點釀成國安事件。多年後的2003年6月19日，也曾發生遠東航空公司波音客機，下午從高雄飛抵台北時，由於風向轉變，飛機向南偏航，闖入博愛特區上空禁航區。民航局後來調查發現，這架遠航班機是禁區外500呎通過，高度1700呎。
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