蔡政府增編預醫所等四軍醫少將 明將同時曝光

國軍110年1月1日將級人員定期晉任授階典禮明天舉行，蔡政府今年核定增編包括國防醫學院預防醫學研究所長等四名軍醫少將，將一次曝光。

位在三峽山區的國防醫學院預防醫學研究所，是國軍生化防護作戰重鎮，至今仍為國際關注。單位擁有台灣唯一的P4實驗室，擔負國内防疫重責。

因應台海情勢與防疫需求，政府今年決議增編和恢復部分國軍重要軍職的編階。其中包括一口氣增編包括國防醫學院預防醫學研究所所長等四個軍醫將額，由上校提升為少將。

蔡政府增編的軍醫少將將額，包括國防醫學院預防醫學研究所所長丶三軍總醫院松山分院院長丶國軍高雄總醫院左營分院院長與花蓮總醫院院長。

國防部今天發布國軍110年1月1日將級人員定期晉任名單，奉總統核定，包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正、國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁，均晉升少將。

這項儀式明天上午9時於三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，國軍高階將領曁晉任人員眷屬親人均受邀觀禮，蔡英文總統將親臨訓勉。