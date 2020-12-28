「寰展」計畫預算解凍 空軍啟動地面防空飛彈連結

立法院發布公告，決議解凍空軍司令部「寰展計畫」預算。空軍將動支預算，透過建構雷達系統連結，將地面的防空飛彈武器全數納入空軍飛彈指管系統，讓部隊在最佳時間點，發射防空飛彈擊毀來犯敵機。

媒體曾報導，面對共機不斷侵入我防空識別區，空軍將寰網系統升級為「寰展」專案，計畫將海上艦艇及地面的防空飛彈武器全數納入，可讓飛彈部隊在最佳時間點，發射防空飛彈將來犯敵機擊毀。

但據指出，空軍寰網系統升級原本僅是因系統硬體已屆壽限維持困難，在軟體方面均利用系統維護案每年花費約4000萬元並予提升。但因由國內廠商而非交由原廠執行，在軟體發展方面驗證有困難，尤其是飛彈連接方面。

國防資深人士透露，因此在「寰展」專案，僅將地面的防空飛彈武器全數納入，可讓飛彈部隊在最佳時間點，發射防空飛彈將來犯敵機擊毀，但海面艦艇雷達並未納入。

知情人士表示，空軍固定雷達有二至三層重疊涵蓋，尤其是西面更是綿密，空軍自「天網」以來均未將機動雷達納入，僅在主陣地固定雷達未運作時才連接納入系統。機動雷達移防預選陣地也因預選陣地並未經營，系統連接有待考驗。