國軍將官晉任名單出爐 萬里警衛室主任謝靜華晉升少將

大陸已成為無人機生產大國，其大量出口至中東國家的無人機也被用於作戰中。台灣未來會面對中國無人機的高度威脅。而美方將售我4架MQ-9B無人機，但長程無人機合格且「高級」的外部操作員，目前始終缺乏，全軍僅1員，而且還是被淘汰的飛官。

2020-12-28 12:44