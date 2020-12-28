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國軍將官晉任名單出爐 萬里警衛室主任謝靜華晉升少將
國防部今天發布將官晉任名單，包括國防部情報次長室次長楊靜瑟等5人晉升中將；國安局特勤中心「萬里」警衛室主任謝靜華等25人晉升少將，明天將由蔡總統出席晉升儀式訓勉晉升人員。
國防部今日表示，國軍110年1月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定：鄭文正少將等5員晉任中將、唐志曜上校等25員晉任少將，於110年1月1日生效。
國防部指出，此次晉任中將人員計鄭文正、楊靜瑟、李世強、張俊志、許静芝等5員。
晉任少將人員計唐志曜、吳志偉、陳永福、吳來益、薛柏洋、薛淵銓、洪恭誠、戴明正、高中錚、陳盈凱、洪乙仁、吳逸聖、崔怡楓、潘煥亞、鄧敦仁、陳宏詩、劉志宏、林佳躍、楊承華、孔令榮、簡士淵、蔡進精、黃從先、謝靜華、程駿杰等25員。
中、少將晉升人員合計30員。
國防部進一步表示，晉任授階典禮訂於12月29日(星期二)上午9時，於三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，國軍高階將領曁晉任人員眷屬親人均受邀觀禮，蔡英文總統將親臨訓勉。
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