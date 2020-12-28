甲車自動滅火系統浮報獎金案 國防部軍備局百萬打官司

國防部軍備局生產製造中心少將主任朱建群，遭控2015年擔任該中心202廠廠長期間，涉嫌與另3名軍士官浮報2788萬餘元獎金，4人疑從中分得數萬元至10餘萬元，遭新北地檢署依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。國防部今天發布決標公告，軍備局生產製造中心以149萬9650元金額，委託德久法律事務所，在兩年的時間內擔任「甲車自動滅火系統調查案」法律諮詢服務。

國防部表示，此案涉案違規人員業已核予大過一次至申誡兩次不等處分，並調離現職。但此案經結算，虛設的獎金只有44萬元。而獎金制關係「照顧員工權益」目的，應予保留，而獎金配當為優先滿足基金聘雇人員4個月，才得提撥軍職人員績效獎金。

國防部向立法院提出此案調查報告表示，新北地檢署於2020年8月21日偵查終結，對前國防部軍備局202廠長朱建群少將等4人提起公訴。依起訴書內容顯示，第202廠預估2015年賸餘不如預期，未能滿足軍職人員獎金發放條件，即檢討解繳「甲車自動滅火系統」35套，以提高年度賸餘，增加獎金核發數額，該廠因此於2015年12月解繳「外購」35套品項，於認列產品銷貨成本時，以「自製」品項成本認列納決，虛增年度賸餘4093萬元，並增加年度獎金2788萬元。

經國防部行政調查，第202廠於2016年6月完成「自製」品項解繳，將成本歸戶，於認列30套產品銷貨成本時，以「外購」成本認列納決，減少年度剩餘4117萬元，並減列年度獎金2744 萬元，予以回沖2015年認列的成本差額，2015年12月增加及2016年6月減少的獎金數額相抵，雖虛增獎金44萬元，督管及承辦人員仍涉嫌不實登載表報，虛增盈餘，詐領績效獎金，針對涉案人員，國防部依「刑懲併行」原則，核予大過一次至申誡兩次不等處分，並調離現職。

國防部表示，FK系統（甲車自動滅火系統）研改方面，已於9月18日完成核、領料「權限鎖定」，完成領料後，生管人員即不能於FK系統辦理退、領料作業，可有效杜絕類案再生；另建置「歷史成本」功能，主計部門辦理成本歸結，可從系統交互比較，以發揮審核監督功能。

但國防部表示，生產工廠聘雇人員是從事具危險性或技術性的武器、彈藥及火炸藥等軍品生產、研發、檢驗等工作，並無相關勤務加給或危險工作津貼，因其薪資結構問題，薪資較低，因此獎金制定初衷，尚有考量「照顧員工權益」的目的，獎金配當為優先滿足基金聘雇人員4個月，才得提撥軍職人員績效獎金，以增加具研發、設計等專業能力的員工有長留久用的意願。