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國軍戰鬥個裝大缺裝 軍備局遭質疑製程浪費有弊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍戰鬥個裝異常缺裝，108年下半年至今，國軍新進人員就沒有領到包含頭盔與戰術背心的戰鬥個裝。圖／中華民國陸軍臉書粉專
國軍戰鬥個裝異常缺裝，108年下半年至今，國軍新進人員就沒有領到包含頭盔與戰術背心的戰鬥個裝。圖／中華民國陸軍臉書粉專

國軍戰鬥個裝異常缺裝，108年下半年至今，國軍新進人員就沒有領到包含頭盔與戰術背心的戰鬥個裝。國防部軍備局被公開爆料，指陳該局大批採購22億元、公尺數多達133萬公尺以上可製兼製頭盔和抗彈板的V50纖維布，但疑因製程浪費，造成缺裝，而現在又要加購9.6億元同型布料，點名軍備局長與監察單位任由疑案發生。

疑有知情官兵在臉書粉專「靠北長官」上爆料，國防部軍備局105年起向特定廠商採購壓頭盔的防彈布料後，至今已向特定廠商採購達22億元、公尺數多達133萬公尺以上的防彈頭盔布料，而依軍方所律定7.35公尺可壓一頂，軍備局應可以壓出18萬頂，「那我們怎麼還有那麼多弟兄沒有新式頭盔？」

知情人士質疑，「這些布都跑去那了？故意壓壞？」軍備局採購高達287噸的布料，每頂以1.65公斤布壓出700多克的頭盔，其它的都用所謂的「製程浪費」了，「那我們浪費多少錢呢？」

知情人士披露，有超過一半的防彈頭盔布料都被丟棄，軍方卻還是沒有人在查，怎麼會有這種故意浪費的製程？軍備局現在又要買9.6億的布料，計畫又可以多壓出11.5萬頂以上頭盔，「我們又要故意壓壞丟去那？」爆料點名，此節「軍備局局長、政風、監察都看不到」？

對此，國防部軍備局上午以仍查證中暫未回應。

國防部軍備局購進可以製兼製頭盔和抗彈板的纖維布，先前就曾遭媒體披露實際上卻僅針對壓製後的頭盔進行V50值（彈片）性能測試，指稱V50值驗測達2600呎／秒，比美軍現役頭盔2300呎／秒的標準還高，質疑有弊。

但國防部當時曾回應表示，防護頭盔自原料端即執行抗彈測試，製程中半成品均訂定嚴謹檢測標準和程序，成品並逐批實施廠測，合格後再送規格鑑測中心，確認符合安全效能始交部隊使用，除回收少數瑕疵品更換外，目前官兵反應良好。

國防部 國軍

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