勇鷹高教機A2原型機順利試飛 煞車系統似有強化

「勇鷹」高教機第二架原型機（A2）日前在台中清泉崗基地順利完成首飛任務，對於與原型機一號機結構有無差異，軍方未證實，但現場拍攝航迷觀察，煞車系統可能有強化。

新式高教機勇鷹號A1原型機已於今年度進行飛行展示，據證實，勇鷹號高級教練機原型機進場速度約為142浬，較AT-3高出20浬，比F-16的139浬還要快，對僅受初級教練機受訓的學員恐有負面影響。立委呼籲空軍研擬配套方案。

民進黨立委蔡適應曾指出，新式高教機A1原型機已於今年度進行飛行展示，A2原型機預計年底試飛，未來同步取代AT-3與F-5E/F。首批兩架量產機將於110年底交機。但原型機測評至今尚未結束，未來也可能有構改問題，能否小批量生產恐有疑義。

勇鷹高教A2原型機由上次負責A1機首飛的飛官管延年和陸志元執行，在本月25日耶誕節當日上午7點55分在台中清泉崗機場進行15分鐘試飛，順利完成任務。現場不少航迷聚集拍攝，對起落架結構印像深刻，認為煞車統較一號機有更強化的跡像。但空軍與漢翔未證實此節。

針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部曾預告本月底將完成第二架原型機（A2）首飛任務，飛試測評作業至明年九月止。若測試順利，國造高教機可望於明年11月至民國112年2月間進行小批量生產；112年3月起開始量產，115年6月前完成66架交機。