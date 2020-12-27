馬祖美女保防官扛對敵反情報 一手汽球摺藝民眾歡迎

國軍「保防官」因執行反情報任務所需，向來予人嚴肅、尖銳印象，眼神梭巡所及，總常像在「找情報」、「防共諜」。陸軍馬防部北高守備大隊保防官王蕾負有相同任務，但她有一手高超汽球摺藝，她在軍中成立了「創意汽球社」，成為當地「獨門」技藝，拉近部隊與民眾的關係，受到歡迎，不但讓「保防官」形象更為多元，也為馬祖「軍民一心，同島一命」的軍民關係賦予更豐富的內涵。

國軍馬祖南、北竿防務距大陸黃歧僅數浬，部隊戰備與反情報任務壓力沉重，但由於部隊員額精簡，位於孤懸馬祖列島一隅的北竿指揮部，含所轄高登、大坵島等，只能設置一名保防官，執行全般反情報業務。政戰學院102年班畢業的上尉王蕾，就擔任這項任務。

王蕾受訪說，她今年4月奉調馬祖，當地生活不比台灣各項交通及資源豐富，但馬防部在官兵社團的推動，讓在外島服役的宫兵生活更加精采。

王蕾表示，她在馬防部另一個身份是「創意汽球社」社長，她在本島時就很喜歡汽球，她一手創意汽球摺藝常是現場炒熱氣氛的元素。她今年4月奉調馬祖服役，在馬防部推廣社團活動下，在部隊創立創意汽球社，結合志同道合的同袍，在當地特殊活動如南竿地區的馬拉松、中秋節鐵板燒塔活動、塘歧國小開學布置等，都率團參與，希望藉她的手藝促進軍民關係互動，也讓官兵找到自已的興趣，藉此肯定自我，讓軍旅生活更豐富。

馬防部表示，為落實防區官兵照顧工作，舒解官兵演訓及戰備整備壓力，馬防部結合官兵興趣，成立戰鼓、外語及烘培社等36個動靜態社團，除有效調適官兵工作壓力、培養正向活動外，並配合地方各項民俗慶典表演，如連江縣六年一度的離島縣運會、第六屆馬祖馬拉松、鐵板燒塔活動及天后宮馬祖昇天祭等民俗活動，均由戰鼓、舞龍、醒獅及樂團等社團官兵擔綱開幕表演，增進軍民情誼及情感交流。

馬防部說，防區也邀請熱心公益的地方鄉親，在各守備大隊成立志工媽媽輔導團隊35人，利用本身公餘時間，積極協助官兵適應部隊生活、調解工作壓力及提供感情與家庭問題諮詢，為基層部隊心輔工作注入溫暖與活力，是部隊官兵的最佳心靈導師，能先期防範危安事件發生。