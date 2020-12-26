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大陸運8技偵機昨飛近蘭嶼不到50公里 防空部隊緊急追監
專門記錄軍事飛行器動態的軍事迷，昨天追蹤到大陸軍機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），並轉向接近台東蘭嶼外海空域，隨後識別消失。國防部晚間也發布新聞證實飛入我東南空域的是運8技術偵查機 。台東防空部隊一度緊急待命追監。
駐守台東的軍方人士透露表示，昨天接近中午時，突然接獲上級指示防空部隊立刻堅守陣地，待命追瞄，空軍也立刻派出戰機升空，最後才知道到有大陸軍機接近蘭嶼外海上空，這是距離上次9月大陸軍機出現東南空域，最接近台東的一次，運8技偵機距離蘭嶼外海不到50公里。
周姓軍事迷指出，昨天上午10點他透過Flightradar24和 Plane Finder即時飛機追蹤網路系統，發現一架NUL429B1從大陸起飛的軍機，一路往台灣西南空域飛行，途中還出現美軍KC-135軍機，兩機距離非常靠近，隨後大陸軍機轉向巴士海峽。
他說，按照過去追蹤經驗，原以為這架大陸飛機會折返回去，沒想到卻在巴士海峽突然轉向往台灣東部飛去，飛行軌跡一度很接近台東蘭嶼外海，最後識別號即消失，這是非常少見的飛行路線。
據了解，空軍台東志航基地內，編制一個防空連，配備國人自製最新的天弓三型防空飛彈，而國防部昨天針對大陸軍機擾台，也做出派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監等處置因應，並籲請國人放心。
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