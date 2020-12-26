古寧頭戰役英雄熊震球逝世 享耆壽90歲

金門古寧頭戰役中開第一砲的國軍英雄熊震球昨天逝世，享耆壽90歲。據了解，家屬依照熊震球生前意願，不公祭、不發訃聞、不收禮，但考量熊震球對國軍有特殊意義，國防部可能另有準備及安排。

熊震球最為人所知的事蹟是在1949年10月爆發的的古寧頭戰役中，擔任戰車3團1營編號66戰車的發射手，並在25日共軍渡海來犯時，操作剛好在海岸邊的我軍待維修戰車，向共軍擊發出古寧頭戰役的第一發砲彈，擊中共軍的彈藥船，被國軍視為贏得戰役的重要關鍵之一；那年熊震球才18歲，剛入伍2年。

熊震球搭乘的M5A1戰車後來獲頒「金門之熊」榮譽錦旗，對於這場戰車阻擊戰，熊震球曾表示，這次戰役奠定了台海60年的和平。而前總統馬英九任內，為了表揚保衛台灣作戰的有功人員頒發的「中華民國保衛台灣紀念章」，熊震球也獲頒編號第一號的保台紀念章殊榮，以肯定其當年為國家之貢獻。