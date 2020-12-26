古寧頭戰役開出第一砲 老英雄熊震球逝世金門鄉親哀悼

在古寧頭戰役中向登陸中共解放軍射擊第一砲的戰車射手熊震球，傳出在25日凌晨過世，消息傳回金門，不少鄉親都上網PO文表示哀悼，縣議員董森堡更以「哲人日已遠、典型在夙昔」PO文，悼念熊震球老英雄遠行！

71年前的古寧頭戰役，國軍歷經三天兩夜苦戰，擊退來犯的共軍，保住金門。當時在民國38年10月25日凌晨，向共軍發出關鍵第一枚砲彈的，就是擔任戰三團第一營第三連上士射手的熊震球，他感覺情勢危急，當機立斷把砲彈上膛，擊發第一砲，恰中敵軍彈藥指揮船，霎時成為一團火球，揭開古寧頭大戰序幕，這一場戰爭成為奠定兩岸局勢的重要戰役

熊震球於12月25日凌晨逝世，享年90歲，昨日金門民眾知道的人不多，但今天一早消息傳開，就引起民眾討論與悼念，董森堡率先在臉書PO文懷念老英雄，他說，「民國三十八年十月二十五日凌晨，您在金門島上拋錨的戰車上開了第一砲！義無反顧、以身犯險、執戈奮戰、保家衛國，您是金門的驕傲、軍人的驕傲、中華民國的驕傲！」；也有不少人感嘆「老兵不死，只有逐漸凋零」。

據了解，熊震球對金門很有感情，來過金門不下10次，最近的一次是去年10月25日古寧頭戰役70週年當天，與前總統馬英九與這場戰役的將領家屬，一起重回昔日戰地，紀念這場保衛臺灣的第一戰。