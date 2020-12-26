快訊

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

古寧頭戰役開出第一砲 老英雄熊震球逝世金門鄉親哀悼

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
當年在古寧頭大戰開了第一砲的老英雄熊震球。記者蔡家蓁／攝影
當年在古寧頭大戰開了第一砲的老英雄熊震球。記者蔡家蓁／攝影

古寧頭戰役中向登陸中共解放軍射擊第一砲的戰車射手熊震球，傳出在25日凌晨過世，消息傳回金門，不少鄉親都上網PO文表示哀悼，縣議員董森堡更以「哲人日已遠、典型在夙昔」PO文，悼念熊震球老英雄遠行！

71年前的古寧頭戰役，國軍歷經三天兩夜苦戰，擊退來犯的共軍，保住金門。當時在民國38年10月25日凌晨，向共軍發出關鍵第一枚砲彈的，就是擔任戰三團第一營第三連上士射手的熊震球，他感覺情勢危急，當機立斷把砲彈上膛，擊發第一砲，恰中敵軍彈藥指揮船，霎時成為一團火球，揭開古寧頭大戰序幕，這一場戰爭成為奠定兩岸局勢的重要戰役

熊震球於12月25日凌晨逝世，享年90歲，昨日金門民眾知道的人不多，但今天一早消息傳開，就引起民眾討論與悼念，董森堡率先在臉書PO文懷念老英雄，他說，「民國三十八年十月二十五日凌晨，您在金門島上拋錨的戰車上開了第一砲！義無反顧、以身犯險、執戈奮戰、保家衛國，您是金門的驕傲、軍人的驕傲、中華民國的驕傲！」；也有不少人感嘆「老兵不死，只有逐漸凋零」。

據了解，熊震球對金門很有感情，來過金門不下10次，最近的一次是去年10月25日古寧頭戰役70週年當天，與前總統馬英九與這場戰役的將領家屬，一起重回昔日戰地，紀念這場保衛臺灣的第一戰。

當時熊震球雖然坐著輪椅，但身體還算硬朗，沒想到才事隔1年多就過世了，讓當時負責接待的金門國家公園管理處人員也相當難過。

古寧頭戰役英雄熊震球傳辭世，議員董森堡PO文悼念。記者蔡家蓁／翻攝
古寧頭戰役英雄熊震球傳辭世，議員董森堡PO文悼念。記者蔡家蓁／翻攝
在古寧頭戰役中向登陸中共解放軍射擊第一砲的戰車射手熊震球（右二)傳出25日凌晨過世，圖為他最近一次在去年10月25日與前總統馬英九（左二）一起在古寧頭戰史館前戰車合影。記者蔡家蓁／攝影
在古寧頭戰役中向登陸中共解放軍射擊第一砲的戰車射手熊震球（右二)傳出25日凌晨過世，圖為他最近一次在去年10月25日與前總統馬英九（左二）一起在古寧頭戰史館前戰車合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 古寧頭戰役 解放軍

延伸閱讀

歡慶耶誕 金門開瑄國小辦古代運動會笑翻全場

金門消防局辦大型消防演練 民眾誤以為出大事拍照PO網

金門本週末辦農民市集 讓民眾買的開心吃的安心

金門跨年晚會首度移師金沙舉辦 8分鐘煙火秀給你好看

相關新聞

古寧頭戰役開出第一砲 老英雄熊震球逝世金門鄉親哀悼

在古寧頭戰役中向登陸中共解放軍射擊第一砲的戰車射手熊震球，傳出在25日凌晨過世，消息傳回金門，不少鄉親都上網PO文表示哀...

快訊／行政院宣布 國安局前副局長周美伍接任海巡署長

海巡署長短短兩個月再換將，行政院今宣布國安局前副局長周美伍接任海洋委員會政務副主委兼任海巡署長。原副主委莊慶達因身涯規畫請辭獲准...

呼嘯劃破耶誕夜 中科院試射無限高飛彈畫面曝光

今天耶誕佳節，國家中山科學研究院晚上在台東成功鎮基翬漁港試射1枚無限高飛彈。軍事專家研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增...

共機罕見從西南繞到東部 國防部：2架運8共機今擾台

空軍今晚表示，中共解放軍各1架運8反潛機、運8技術偵察機今自台海中線以南進入我防空識別區，其中運8技偵機更罕見飛往台灣東...

海巡署長誰接任？ 國安局駐美特派周美伍是考慮人選

海巡署長傳將由國安局前副局長、現任國安局駐美特派員周美伍接任，據了解，周美伍確實是被考慮的人選，這項人事案目前尚未最後定...

海巡署長才上任兩個多月又傳換人 繼任者傳是周美伍

海委會副主委莊慶達兼任海巡署長不久，傳聞恐遭換將，莊慶達今午一直在會議中，未證實動向。

中科院將實測攔截飛彈 研判是「台版薩德」

國家中山科學研究院預定今晚在東南海域實射飛彈，分別從台東縣成功鎮三仙台與相距160公里的屏東縣滿州鄉九鵬基地試射，根據發...

傳海巡署長將換人 由國安局前副局長周美伍接任

海委會副主委兼任海巡署長莊慶達，近日傳出將裸退副主委及署長二職，並已提出辭呈，至於新任副主委及海巡署長，傳聞將由國安局前...

疑大陸軍機闖入飛近台東蘭嶼？國防部不證實及評論

專門記錄軍事飛行器動態的軍事迷，今天追蹤到一架疑似大陸軍機闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），並轉向接近台東蘭嶼外海空域...

共軍兩偵機闖我西南防空識別區 空軍持續反制

共軍運-8反潛機、運-8遠干機各一架次，今（24）日分别闖入我西南防空識別區，持續騷擾我空防。空軍循例派遣空中巡邏兵力應...

國軍復編部隊學問多 退伍軍人籲請復編戰功單位番號

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅...

獨家／消化滯徵新兵 陸軍新編五基幹旅番號出列

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅...

熱門新聞

怕爆！本土疫情後採檢量單日激增一倍 北區、台北區最多

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 民進黨反嗆：毫無評論價值

蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長

柯文哲批機師足跡一謊要用十個掩蓋 陳時中：他在講他自己

中科院將實測攔截飛彈 研判是「台版薩德」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。