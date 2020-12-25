呼嘯劃破耶誕夜 中科院試射無限高飛彈畫面曝光

今天耶誕佳節，國家中山科學研究院晚上在台東成功鎮基翬漁港試射1枚無限高飛彈。軍事專家研判應該是進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈最後驗證。中科院與軍方則一貫不願回應。

晚上8點5分，1枚飛彈從成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前，現場民眾驚呼不已。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別在12月24、25、28及29日，共計4天，並在晚間7點40分至8點45分止，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含了綠島、蘭嶼及花蓮海空域。

軍事專家表示，今晚試射是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力最後測試，靶彈從台東發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，應該是持續進行的「強弓專案」。

「強弓專案」計畫是將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈。

不過，中科院試射驗證何種飛彈？中科院與軍方則一貫不做回應，現場工作人員也都三緘其口，僅表示，「這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持國防」。