中科院暗晚實測攔截防空飛彈 研判驗證天弓三增程型

國家中山科學研究院今晚在東南海域實射飛彈，警戒射擊域涵蓋屏東九鵬基地、台東綠島、蘭嶼及花蓮外海空域，彈道高度「無限高」；中科院晚上分別從台東縣成功鎮三仙台與相距160公里的屏東縣滿州鄉九鵬基地發射飛彈，軍事迷研判一處為靶彈，另一處以實彈高空攔截， 很可能是天弓三增程型防空飛彈的驗證。

中科院公布的對海空射擊通報顯示，火炮射擊表定時間是本月24、25、28、29日晚上7時45分至8時45分，最大彈道高度為「無限高」，根據管制區域圖示，呈現類似L型的不規則多邊形，在台東、綠島丶蘭嶼有多邊轉折，最遠由九鵬基地延伸向東約200公里。

中科院「無限高」夜間實射飛彈今年4月、6月和9月各有一次，外界研判今晚可能是天弓三增程型防空飛彈，從台東成功鎮發射天弓二型飛彈改裝的靶彈後，再由屏東九鵬基地發射天弓三增程型攔截，驗證導控自動系統改良後的實戰效能。中科院表示是例行的火炮射擊，有關測試項目及內容，援例不予評論，籲請國人支持。

中科院「無限高」夜間實射飛彈今年4月、6月和9月各有一次；今晚從遠方山頭就看到屏東九鵬基地內燈光閃爍，8時4分，1枚飛彈從基地升空，巨大聲響及飛彈的火焰，瞬間照亮整個基地和周邊村落，飛彈竄升約5秒即被雲層遮蔽，聲音依然響徹天際。