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共機罕見從西南繞到東部 國防部：2架運8共機今擾台

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
共機罕見從西南繞到東部空域。圖／國防部提供
共機罕見從西南繞到東部空域。圖／國防部提供

空軍今晚表示，中共解放軍各1架運8反潛機、運8技術偵察機今自台海中線以南進入我防空識別區，其中運8技偵機更罕見飛往台灣東南空域後才折返；空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

由於近二天屏東九鵬基地表定「無限高」飛彈試射，共機在此時繞行到台灣東部空域，格外引發偵搜資料聯想。

空國防部官網「即時軍情動態」今晚發布，運8反潛機、運8技術偵察機都是由中國大陸廣東、福建省交界處外海飛入我國防空識別區，反潛機進入我防空識別區後，進入我西南空域深處後飛返；技術偵察機則是飛入我西南空域深處後，短暫飛出我國防空識別區後，轉東北再飛入我國防空識別區東南角，進入我國東部空域，再依循相似路徑飛返中國大陸。

反潛機 空軍 飛彈

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