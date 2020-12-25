聽新聞
test
0:00 / 0:00
共機罕見從西南繞到東部 國防部：2架運8共機今擾台
空軍今晚表示，中共解放軍各1架運8反潛機、運8技術偵察機今自台海中線以南進入我防空識別區，其中運8技偵機更罕見飛往台灣東南空域後才折返；空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。
由於近二天屏東九鵬基地表定「無限高」飛彈試射，共機在此時繞行到台灣東部空域，格外引發偵搜資料聯想。
空國防部官網「即時軍情動態」今晚發布，運8反潛機、運8技術偵察機都是由中國大陸廣東、福建省交界處外海飛入我國防空識別區，反潛機進入我防空識別區後，進入我西南空域深處後飛返；技術偵察機則是飛入我西南空域深處後，短暫飛出我國防空識別區後，轉東北再飛入我國防空識別區東南角，進入我國東部空域，再依循相似路徑飛返中國大陸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言