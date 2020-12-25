中科院將實測攔截飛彈 研判是「台版薩德」

國家中山科學研究院預定今晚在東南海域實射飛彈，分別從台東縣成功鎮三仙台與相距160公里的屏東縣滿州鄉九鵬基地試射，根據發布的射擊危險區域圖，海空管制警戒區域呈現多邊不規則，彈道「無限高」；外界紛紛猜測可能是測試有「台版薩德」之稱的天弓三型增程型飛彈，從台東發射靶彈後，再由屏東九鵬基地發射飛彈攔截。

中科院公布的對海空射擊通報顯示，火炮射擊於本月24、25、28、29日的晚上7時45分至8時45分進行，最大彈道高度為「無限高」，根據管制區域圖示形狀，呈現類似L型的不規則多邊形，在台東、綠島丶蘭嶼有多邊轉折，最遠由九鵬基地延伸向東約200公里。

因最大彈道高度訂為「無限高」，軍事迷猜測很可能是天弓三型增程型防空飛彈的攔截測試；天弓三型增程型是由天弓三型飛彈的基礎提升性能，射程高度從45公里增程至70公里，採用與探空火箭一樣的兩節式設計，可在彈道飛彈進入大氣層時，予以攔截擊毀，肩負台海空防空飛彈攔截任務。

軍事專家說，「強弓專案」去年通過作戰測評，因美方對台解禁多項用於飛彈導控系統模組與技術，加上中科院獲得更大效能的第一段加力器，就構型上再次進行局部修改，彈體減輕後，固態燃料推力能將飛彈推得更遠並更穩定，也為戰區高空防禦飛彈、攔截高空50至150公里間做準備。