快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

國軍復編部隊學問多 退伍軍人籲請復編戰功單位番號

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退軍紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊番號，可供復編現役單位，如金、馬、澎外島眾多師級單位，籲請國防部與陸軍司令部考量。圖／聯合報系
退軍紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊番號，可供復編現役單位，如金、馬、澎外島眾多師級單位，籲請國防部與陸軍司令部考量。圖／聯合報系

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。這些番號都是從過去裁撤的陸軍精銳師級部隊復編，其中137旅是從146師改編後的單位復編，許多退伍軍人紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊番號，可供復編現役單位，如金、馬、澎外島眾多師級單位，籲請國防部與陸軍司令部考量。

國防部上午表示，目前已完成各項復編整備工作，110年1月1日依計畫於北部及南部地區各擴編1個步兵旅，另賡續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，並預於民國112年12月31日全數編成。

其中新編番號101旅為78年裁撤的仁武101師；117旅為昔日高雄九曲堂的117師；109旅則為昔日精銳的109機械化師；249旅原計畫是採用前身為307師的307旅，該師從前稱為光榮師，也就是傳說「血濺車隆埔」的新訓師，但307師很早就併入151師，也就是蘭指部的前身，這次重新啟用這個番號讓軍中議論，國防部長嚴德發上周親自下指示，更改為249旅，也就是過去林口249機械化師的番號。

但目前採用復編的137旅，是當年精實案將146師的436、437旅所改編為136、137旅，在精進案後又被裁撤。如今要恢復過去師級番號，也應該是146比較適切，怎會是137旅呢？許多退伍軍人紛紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊，如：金門的127、158、319師；馬祖193師、澎湖168師，比137、101旅適切，籲請國防部與陸軍司令部考量。

陸軍 國防部 退伍軍人

延伸閱讀

陸軍傘訓疑快速解脫器異常 學員4秒內急拉副傘平安著陸

金防部訂閱「金門時報」 國防部下令全面檢討

國防部發布新年月曆 戰士望戰甲車引擎聲成護國之音

國防部發布 納北捷車廂實景新建反恐訓練基地決標了

相關新聞

獨家／消化滯徵新兵 陸軍新編五基幹旅番號出列

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅...

國軍復編部隊學問多 退伍軍人籲請復編戰功單位番號

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅...

「機長比SOP還大」 對飛安是嚴重風險因子

253天「無本土」新冠病毒防疫成績破功，長榮外籍機長在居家檢疫期間和友人出遊，執勤時不戴口罩還在機上頻頻咳嗽，導致另兩名...

陸軍傘訓疑快速解脫器異常 學員4秒內急拉副傘平安著陸

陸軍全軍人員甄選實施計畫學員今天上午10時20分在屏東潮州傘訓場進行基本傘跳傘訓練，27歲劉姓中士跳傘後4秒內，在約離地...

驚魂！ 快解勾竟在空中自行解開 傘兵急拉副傘保命

傘降驚魂？陸軍空訓中心官兵今天在潮州空降場上空執行基本傘訓，傘兵出現胸前和主傘連結的快解勾竟在空中自行解開。軍方要了解這...

中將局長退役被通緝 當年連李敖都說佩服他

前國防部整合評估室主任林勤經，曾是軍方風雲人物，但因為涉嫌將經國號戰機偵照系統規格洩漏軍火商，違反國家機密保護法，自20...

中科院火砲試射 中國軍艦出現蘭嶼外海

中科院從24日至31 日東部海域規劃火砲試射，從彈道無限高和危險距離超過160公里，研判可能是天弓系列飛彈；另外，中國1...

潛艦國造後：深海浩劫下 水兵逃生與救援考驗

歷史上著名的潛艦失事案如前蘇聯K-219、共青團號、庫爾斯克號、美國的長尾鯊號、天蠍號、中國的361號潛艦，到近年阿根廷沉沒的聖胡安號，道出潛艇失事人員生存率低的危險性，因此自1960年代開始，各國就不斷研究相對應的逃生技術。

共軍兩電偵機今騷擾我西南空防 空軍持續反制

共軍運-8反潛機、運-8遠干機各一架次，今（22）日分别闖入我西南防空識別區，持續騷擾我空防。空軍循例派遣空中巡邏兵力應...

馮世寬：北中南橫是戰略道路 軍力能東西轉換

台灣北中南橫公路當年由榮民投入闢建，退輔會主委馮世寬披露，這三條公路當年闢建確實以戰略為考量，目的在於讓國軍兵力能迅速在...

金防部訂閱「金門時報」 國防部下令全面檢討

距敵一線的陸軍金門防衛指揮部訂閱有金門時報，有立委質疑，報刊內容引用被國家安全局監控、且由中共「國務院台灣事務辦公室」管...

因應西太平洋戰事爆發？美軍第一艦隊的組建與部署

近來傳出美國有意重新組建第一艦隊，以因應接下來的威脅。海軍部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）則進一步透露，美國正與盟邦洽談部署第一艦隊的地點，目前最有可能的選擇會是新加坡。未來的第一艦隊將與母港在日本的第七艦隊，負責西太平洋到印度洋的區域安全。

熱門新聞

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

長榮台籍機師道歉「感到羞愧」曝4名空服員、2名飛行員被開除

影／為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

紐籍機師被開除了！長榮：紀律委員會一致通過即起生效

終於道歉了！ 機師染疫長榮最新4點聲明 稍晚做出懲處

陳時中氣紐籍機師不配合疫調！「兩人每天在一起怎可能忘記」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。