國軍復編部隊學問多 退伍軍人籲請復編戰功單位番號

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。這些番號都是從過去裁撤的陸軍精銳師級部隊復編，其中137旅是從146師改編後的單位復編，許多退伍軍人紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊番號，可供復編現役單位，如金、馬、澎外島眾多師級單位，籲請國防部與陸軍司令部考量。

國防部上午表示，目前已完成各項復編整備工作，110年1月1日依計畫於北部及南部地區各擴編1個步兵旅，另賡續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，並預於民國112年12月31日全數編成。

其中新編番號101旅為78年裁撤的仁武101師；117旅為昔日高雄九曲堂的117師；109旅則為昔日精銳的109機械化師；249旅原計畫是採用前身為307師的307旅，該師從前稱為光榮師，也就是傳說「血濺車隆埔」的新訓師，但307師很早就併入151師，也就是蘭指部的前身，這次重新啟用這個番號讓軍中議論，國防部長嚴德發上周親自下指示，更改為249旅，也就是過去林口249機械化師的番號。

但目前採用復編的137旅，是當年精實案將146師的436、437旅所改編為136、137旅，在精進案後又被裁撤。如今要恢復過去師級番號，也應該是146比較適切，怎會是137旅呢？許多退伍軍人紛紛表達，陸軍過去還有很多有歷史傳承、戰力堅強、戰功彪炳的部隊，如：金門的127、158、319師；馬祖193師、澎湖168師，比137、101旅適切，籲請國防部與陸軍司令部考量。