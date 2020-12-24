獨家／消化滯徵新兵 陸軍新編五基幹旅番號出列

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。國防部上午表示，110年1月1日依計畫於北部及南部地區各擴編1個步兵旅，包括109及117旅；另持續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，預於民國112年12月31日全數編成。

本報今年5月即報導，因應聯合兵種營編成，陸軍積極推動在第六、八、十軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題。據指出，國防部因應未來提升後備訓練強度，研議將後備指揮部併入陸軍司令部，讓軍事訓練役新訓、後備教、勤召業務合一。

而今年10月，國防部在立法院證實，為強化後備戰力，國防部宣示將把現行7個後備旅提升為12個，目前方案已擬定，增加的5個後備旅，其中兩個將由「南、北常備兵役軍事訓練專長訓練中心」編成，另北中南將各增加一個後備旅，編制均為「五步一砲」。

五個基幹旅擴編的員階與員額，一部分是成立聯兵營後所精簡5個機步營、1個戰車營的員額；另一部分是後備併入陸軍所省下來的編制。其中109、117旅，則是由現行北訓、南訓中心改編而成，所以真正新成立復編的只有3個旅，即101旅、109旅、249旅與137旅。

國防部表示，新編五個旅是編成基幹人力，並從編制員額調整，並未擴軍。而因應敵情威脅，依國軍「提升後備戰力」專案規劃期程，國軍現有7個步兵旅，規劃再編成5個步兵旅，合計12個第一類型灘岸守備旅，以強化第一線灘岸守備戰力。

國防部表示，目前已完成各項整備工作，110年1月1日依計畫於北部及南部地區各擴編1個步兵旅，另持續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，並預於民國112年12月31日全數編成。

而據了解，復編這五個新訓後備旅，包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。主要是為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力。並非外傳擴軍。