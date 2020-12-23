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陸軍傘訓疑快速解脫器異常 學員4秒內急拉副傘平安著陸

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
陸軍航特部全軍人員甄選實施計畫學員今天上午在屏東潮州傘訓場進行基本傘跳傘訓練傳出疑似快速解脫器異常，所幸學員急拉副傘平安著陸。記者邵心杰／攝影
陸軍航特部全軍人員甄選實施計畫學員今天上午在屏東潮州傘訓場進行基本傘跳傘訓練傳出疑似快速解脫器異常，所幸學員急拉副傘平安著陸。記者邵心杰／攝影

陸軍全軍人員甄選實施計畫學員今天上午10時20分在屏東潮州傘訓場進行基本傘跳傘訓練，27歲劉姓中士跳傘後4秒內，在約離地1000呎即發現主傘右側快速解脫器疑似異常，他迅速反應拉開副傘，毫髮無傷的平安著陸，虛驚一場。至於事故原因，陸軍航空特戰指揮部指出，正進一步釐清當中。

陸軍航空特戰指揮部發言人少將王俊傑表示，上午計有52名學員及4名教官搭上C130運輸機升空，實施基本傘（T10B）跳傘訓練，升空至1250呎地面時，陸續有2梯次計13名學員跳傘，27歲劉姓中士則是第11位跳傘者。

然而，劉在跳傘後4秒內，在約離地1000呎即發現主傘右側快速解脫器疑似異常，在1、2秒立即反應，依緊急處置程序，拉開副傘，平安著陸。劉並未受傷，現在傘訓場休息中。

王俊傑說，劉姓中士是參與全軍人員甄選實施計畫學員，通過2周地面訓練及評鑑，才得以登機訓練，他已完成4次跳傘訓練，這是第5次；因學員地面訓練課程紮實，處置得宜，才能毫髮無傷平安著陸，劉也可順利取得結業證書。

案發當時，陸續有2梯次計13名學員跳傘，教官發現異常時，立即中止跳傘訓練，所幸劉反應得宜，平安著陸。

然而，究竟維修或設備故障等因素所致，王俊傑說，全案仍在進一步釐清當中。他強調，航特部將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。

陸軍航特部發言人少將王俊傑強調，航特部將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。記者邵心杰／攝影
陸軍航特部發言人少將王俊傑強調，航特部將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。記者邵心杰／攝影

跳傘 陸軍

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