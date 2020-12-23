陸軍傘訓疑快速解脫器異常 學員4秒內急拉副傘平安著陸

陸軍全軍人員甄選實施計畫學員今天上午10時20分在屏東潮州傘訓場進行基本傘跳傘訓練，27歲劉姓中士跳傘後4秒內，在約離地1000呎即發現主傘右側快速解脫器疑似異常，他迅速反應拉開副傘，毫髮無傷的平安著陸，虛驚一場。至於事故原因，陸軍航空特戰指揮部指出，正進一步釐清當中。

陸軍航空特戰指揮部發言人少將王俊傑表示，上午計有52名學員及4名教官搭上C130運輸機升空，實施基本傘（T10B）跳傘訓練，升空至1250呎地面時，陸續有2梯次計13名學員跳傘，27歲劉姓中士則是第11位跳傘者。

然而，劉在跳傘後4秒內，在約離地1000呎即發現主傘右側快速解脫器疑似異常，在1、2秒立即反應，依緊急處置程序，拉開副傘，平安著陸。劉並未受傷，現在傘訓場休息中。

王俊傑說，劉姓中士是參與全軍人員甄選實施計畫學員，通過2周地面訓練及評鑑，才得以登機訓練，他已完成4次跳傘訓練，這是第5次；因學員地面訓練課程紮實，處置得宜，才能毫髮無傷平安著陸，劉也可順利取得結業證書。

案發當時，陸續有2梯次計13名學員跳傘，教官發現異常時，立即中止跳傘訓練，所幸劉反應得宜，平安著陸。