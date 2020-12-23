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驚魂！ 快解勾竟在空中自行解開 傘兵急拉副傘保命

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
傘兵快速解脫器位置（紅圈處）。圖／軍聞社
傘兵快速解脫器位置（紅圈處）。圖／軍聞社

傘降驚魂？陸軍空訓中心官兵今天在潮州空降場上空執行基本傘訓，傘兵出現胸前和主傘連結的快解勾竟在空中自行解開。軍方要了解這項器材在空中解開的原因。

陸軍航空特戰指揮部今天表示，所屬空降訓練中心劉姓士官學員，於今日上午實施基本傘跳傘訓練，空跳出機後，疑似因快速解脫器異常，劉士官立即依緊急處置程序，拉開副傘平安著陸。

「快速解脫器」位置在傘兵肩膀前胸兩側，連結操縱帶與傘具結合的位置；用途是在傘兵著陸後，避免強風帶傘將人員拖行，傘兵可藉這項機制快速分離傘具，避免人員遭傘具拖行受傷。

劉案上午發生後，有網友討論「傘具整備連」恐將因此面臨調查。但航特部認為此節與傘具整備連無關，也對該連深具信心。但會了解快速解脫器在空中自行解開的原因。

陸軍 跳傘

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