快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」的人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金防部訂閱「金門時報」 國防部下令全面檢討

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部文化宣教處長樓偉傑上午表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。記者洪哲政／攝影
國防部文化宣教處長樓偉傑上午表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。記者洪哲政／攝影

距敵一線的陸軍金門防衛指揮部訂閱有金門時報，有立委質疑，報刊內容引用被國家安全局監控、且由中共「國務院台灣事務辦公室」管理新聞網站的資訊，成為滲透破口。國防部文化宣教處長樓偉傑上午表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。

基進黨立委陳柏惟日前在立法院外交及國防委員質詢表示，金防部位於前線作戰位置，辦公室接獲民眾陳情金防部有訂閱金門時報，但經查閱，金門時報的報導內容和圖片，簡直就是統戰的滲透破口，像金門時報9月8日的報導，引用自「中國台灣網」，而中國台灣網是國務院台灣事務辦公室管理的新聞網站，去年中國台灣網也被國安局列為「常見爭議資訊來源」，其發文內容也被國安單位監控。同日另一則報導則來自「中青網」，而中青網全稱「中國青少年計算機信息服務網」，是由中國共青團中央主辦、中共中央宣傳部主管的網站。

立委表示，前線官兵作戰壓力已經不小，閱讀這些統戰訊息，對部隊官兵毫無增加閱報的興致與知識。這類訊息在地方上影響輿情，我們已抱持高度的疑慮，再帶進軍中他很難接受。他要求單位必須全面通盤檢討這樣的狀況，並掌握訂閱的理由，是否是有心人刻意為之，他宣稱軍中訂報恐成滲透破口。

國防部上午舉行記者會，樓偉傑表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。而國軍官兵非常了解為誰而戰、為何而戰意涵，是國軍戮力從事戰備非常重要的動力，對守護國家、保護人民的信念非常堅定，也持續加強官兵心防教育。

金門 國防部 國安局

延伸閱讀

陳柏惟嗆林為洲雜碎 孫大千酸：連雜碎都比不上的廢才

影／嗆「林為洲是誰？」 陳柏惟：對雜碎沒記憶

顏寬恒嗆「藍立委都打死又如何？」 陳柏惟勸顏：快換別家

陳柏惟嗆1個打35個 顏寬恒受訪勸：多了解多數民意需求

相關新聞

金防部訂閱「金門時報」 國防部下令全面檢討

距敵一線的陸軍金門防衛指揮部訂閱有金門時報，有立委質疑，報刊內容引用被國家安全局監控、且由中共「國務院台灣事務辦公室」管...

因應西太平洋戰事爆發？美軍第一艦隊的組建與部署

近來傳出美國有意重新組建第一艦隊，以因應接下來的威脅。海軍部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）則進一步透露，美國正與盟邦洽談部署第一艦隊的地點，目前最有可能的選擇會是新加坡。未來的第一艦隊將與母港在日本的第七艦隊，負責西太平洋到印度洋的區域安全。

國防部發布新年月曆 戰士望戰甲車引擎聲成護國之音

國防部今天上午發布國軍110年形象月曆，邀請全年12月份參與影像的三軍官兵主角與會展示。國防部文宣心戰處處長樓偉傑表示，...

萊劑美豬新年壓境 國防部：鼓勵國軍優先使用國產豬肉

含萊劑美豬下月壓境，國軍十六萬大軍能否食用美豬？國防部發言人史順文上午表示，國軍將按照國內食品規定，三軍部隊副食供應以「...

共軍兩電偵機擾西南防空識別區 運八闖越南側海峽中線

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，共軍運-9通信對抗機、運-8技術偵察機各1架次，今天（21日）分別闖入我西南...

影／退輔會「築路英雄」微電影 疾呼保留中横政經觀光價值

台灣三條動員榮民開通建設的「東西橫貫公路」，是中華民國重大建設起點。退輔會今天下午在武陵農場舉行微電影-「築路英雄」首映...

我在法國外籍兵團：懲罰式行軍 直到有人倒下才甘休

所有人一聲令下全趴到地板上，看著肇事的南非同伴，邊伏地挺身邊大喊：「謝謝，南非人。」他看起來就像受了天大委屈的小媳婦，不發一語，因為這時候不管他怎麼做都沒辦法彌補過錯。犯錯就得付出代價，而且是所有人一起付出代價。

國防部發布 納北捷車廂實景新建反恐訓練基地決標了

國防部今日發布「堅實營區特種作戰綜合訓練場新建工程」決標案，由憲兵指揮部耗資2億餘元，在新北市泰山緊臨高速公路旁的「堅實...

共軍山東號航艦通過台海 國防部：研判南海航訓

國防部昨表示，中共「山東號」航空母艦（CV-17）及所屬4艘兵力，17日自遼寧大連港啟航南駛，並在昨日經過台灣海峽後繼續...

山東號航艦群取道台灣海峽南下 學者研判海象考量

共軍山東號航艦群昨天通過台海周邊進入南海，學者認為，共軍此舉純為天候訓練因素，而選擇行經台灣海峽，應是「順風順浪」避免海...

山東艦穿台海 我六艦八機監控

中共首艘全自製航空母艦「山東號」艦群，昨天航經台灣海峽，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光昨都進駐大直衡山指揮所、空軍作戰中...

台灣開始造潛艦落實國防自主 美媒：可擋陸入侵數十年

美國CNN報導，台灣已開始打造一支最先進的潛艦艦隊來增強防禦能力，專家稱此舉將能阻止中國大陸侵略長達數十年，並讓任何入侵...

熱門新聞

253天沒本土病例破功 陳時中下午宣布

彭博更新全球抗疫表現排行榜！台灣擠下日本高居第二名

衛福部嗆認錯 反萊豬醫師蘇偉碩：願接受司法最嚴審判

孫大千嗆鄭運鵬被罷免：笨蛋！關鍵是瘦肉精不是韓國瑜

反萊豬戰火延燒 AIT聲明：我們對美國食品無比自豪

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「現有疫苗仍有效」關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。