金防部訂閱「金門時報」 國防部下令全面檢討

距敵一線的陸軍金門防衛指揮部訂閱有金門時報，有立委質疑，報刊內容引用被國家安全局監控、且由中共「國務院台灣事務辦公室」管理新聞網站的資訊，成為滲透破口。國防部文化宣教處長樓偉傑上午表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。

基進黨立委陳柏惟日前在立法院外交及國防委員質詢表示，金防部位於前線作戰位置，辦公室接獲民眾陳情金防部有訂閱金門時報，但經查閱，金門時報的報導內容和圖片，簡直就是統戰的滲透破口，像金門時報9月8日的報導，引用自「中國台灣網」，而中國台灣網是國務院台灣事務辦公室管理的新聞網站，去年中國台灣網也被國安局列為「常見爭議資訊來源」，其發文內容也被國安單位監控。同日另一則報導則來自「中青網」，而中青網全稱「中國青少年計算機信息服務網」，是由中國共青團中央主辦、中共中央宣傳部主管的網站。

立委表示，前線官兵作戰壓力已經不小，閱讀這些統戰訊息，對部隊官兵毫無增加閱報的興致與知識。這類訊息在地方上影響輿情，我們已抱持高度的疑慮，再帶進軍中他很難接受。他要求單位必須全面通盤檢討這樣的狀況，並掌握訂閱的理由，是否是有心人刻意為之，他宣稱軍中訂報恐成滲透破口。

國防部上午舉行記者會，樓偉傑表示，國防部並未要求金防部訂閱金門時報，已要求金防部全般檢討。而國軍官兵非常了解為誰而戰、為何而戰意涵，是國軍戮力從事戰備非常重要的動力，對守護國家、保護人民的信念非常堅定，也持續加強官兵心防教育。