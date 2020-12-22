國防部發布新年月曆 戰士望戰甲車引擎聲成護國之音

國防部今天上午發布國軍110年形象月曆，邀請全年12月份參與影像的三軍官兵主角與會展示。國防部文宣心戰處處長樓偉傑表示，國防部這次採用「國軍好young」作為主題，傳達「熱情活力新國軍，官兵個個是好樣」的意念，希望向國人傳達國軍優質形象。陸軍戰甲車奔馳道路的影像成為國軍形象月曆主角之一，影像主角之一的陸軍機步333旅聯兵2營鍾逸祥中士表示，希望能用「最安心」的戰車引擎聲，守護著國人與家園。

國防部上午特別舉行記者會推廣這份月曆，受邀與會官兵除傳統負責戰備的基層官兵外，如海軍首位旋翼機女性飛官反潛航空大隊許秀青上尉、陸軍6軍團21砲指部火箭營火箭1連林予涵中尉等人外，有空軍官校陳慶修少校及空軍保指部李侃穎上尉夫婦帶兒女全員到齊，海軍反潛航空大隊陳以欣上士還在現場帶來曼妙熱舞。

月曆共區分為「最安心」、「過好年」、「戰力強」、「衛海疆」、「愛同在」、「勤訓練」、「有自信」、「護領空」、「挺國軍」、「愛國家」、「乘長風」、「最堅強」等12個月份子題，每個月份都有最棒的國軍官兵陪著國人、守護國人。這次記者會特別安排了每個月份的主角，現身說法介紹各月子題所代表的意義與當月曆主角的感想。

陸軍各作戰區月前執行戰備操演，凌晨在市區機動時傳有民眾認為戰車聲擾人清夢。鍾逸祥說，今年在執行戰備任務訓練時，當時在戰車上看到學生們揮舞著國旗，力挺國軍，當下真的非常感動，希望能用「最安心」的引擎聲守護著國人與家園。