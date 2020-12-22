萊劑美豬新年壓境 國防部：鼓勵國軍優先使用國產豬肉

含萊劑美豬下月壓境，國軍十六萬大軍能否食用美豬？國防部發言人史順文上午表示，國軍將按照國內食品規定，三軍部隊副食供應以「鼓勵」國產豬肉為優先。他同時表示，國防部會配合國內法令執行，未來會依衛福部標示要求，國軍包括罐頭、提供飲食場所，都必須要求標示（產地），合格才能上架。

蔡英文總統宣布放寬美豬進口，退輔會所屬榮家退輔機構，由主委馮世寬宣示不用使用美豬；教育部對於所屬學校，則稱將依法將優先使用國內豬肉、牛肉生鮮食材。國軍所屬部隊副食供應管道是否開放美豬？史順文作出上開回應。

國防部上午舉記者會，宣傳新年度國軍形象月曆，面對新年美豬即將壓境，史順文面對提問表示，國軍副食供應與豬肉商的合約是到民國111年的12月31日，未來為促進國內農畜產業發展，國軍所有豬肉供應，都是以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品。

對於美豬政策，他說，國部與三軍都是配合國內法令執行，會優先使用國產食品，未來會依衛福部標示要求，包含國軍罐頭提供飲食場所，都必須要求要標示，合格才能上架。

對於部隊能不能吃美豬？史順文表示：我們按照國內食品規定，鼓勵以使用國產豬肉為優先。