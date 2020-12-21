退輔會「築路英雄」微電影 疾呼保留中横政經觀光價值

台灣三條動員榮民開通建設的「東西橫貫公路」，是中華民國重大建設起點。退輔會今天下午在武陵農場舉行微電影-「築路英雄」首映儀式，昔日造路人疾呼，前人「創業維艱」，今人「守成不易」，希望中橫公路能持續發揮政經觀光上最大的價值。

這項儀式由退輔會主委馮世寬主持，他表示，在懷緬築路榮民英雄的同時，應凸顯中華兒女傳承中華文化的精神，喚起國人對開路艱辛的認識，共同向國家英雄致敬。

退輔會表示，「東西橫貫公路」歷經兩年探勘規劃，於民國45年7月7日中部橫貫公路開工，至民國61年10月31日南部橫貫公路通車，18年間克服各種極嚴苛的挑戰和犧牲，成功完成政府交付任務，創造世界驚異的工程奇蹟。

退輔會表示，微電影─「築路英雄」製作緣起於馮世寬以上將身份率文武相關首長及人員，前往橫貫公路長青祠、長春祠祭祀，過程中對英靈牌位誠摯感謝，並對參與人員講述開路過程，以誓死達成任務的「榮民精神」，為國家打造三條橫貫東西向的公路。紀錄片同時訪問參與橫貫公路闢建過程的榮民、榮眷，還原當年開路艱辛過程，也紀錄榮工處當年因完成橫貫公路受到各國矚目，紛紛委託榮工處協助建設，成為國家龐大外交資源。

影片披露當年築路艱辛外，也還原退輔會當年動員榮民成功開鑿三條東西向橫貫公路後，工程能力受到世界矚目，「榮工處」因此成為冷戰時期中華民國外交戰略資產的歷史。

微電影首映儀式中，邀請民國44年間隨中橫測量隊徒步翻山越嶺，進入山區規劃路線的林阿好蒞臨現場致詞，現年81歲的林阿好敘述當年參與築路的艱苦狀況，並與已逝世夫婿李樂共同投入工程，進而相識相戀的往事。

林阿好父親林石係民國45年首位參與中橫公路開闢第一位在太魯閣殞命的工程隊員，與225位修築橫貫公路殞命榮靈，入祀長春祠；其三哥，早於其父，亦於參與蘇花公路修築工程時，遭落石擊中墜落清水斷崖殞命，一家三口參與築路，兩人因而殞命，

林阿好表示，前人「創業維艱」，今人則「守成不易」，中橫公路老前輩雖已逐漸凋零，但希望現今接棒的後進能「精益求精」，讓中橫公路在政經觀光上持續發揮最大的價值。

退輔會現場也邀請撰寫「蘇花道今昔」等廿多部中橫有關著作的國立台北藝術大學李瑞宗教授、公路總局第二工程處劉世桐處長與會，希望讓兩位分別在學術領域與實際從事中橫養護工程的學者專家，分享中橫的歷史沿革與執行養護工作的點滴。

馮世寬表示，國內橫貫公路工程是輔導會協助榮民就業計畫的重要項目，一方面提供大量的榮民就業，另一方面為國家的軍事安全和交通建設投入最具能量的戰力。

他表示，當年不論在深山、在海濱，環境險峻且工程艱困，但「榮民精神」做到了人定勝天!「榮民精神」就是「不怕苦，不怕難，團結奮鬥，犧牲奉獻」的精神，這種精神讓後人無比欽佩。

馮世寬表示，他非常感謝榮民榮眷基金會拍攝「築路英雄」微電影，透過這部影片讓我們緬懷榮民前輩對國家的付出，讓我們更深刻的瞭解橫貫公路帶來交通的便捷，它直接挹注觀光產業的效益，甚至深具戰略價值，這樣的貢獻是非常巨大的，若要說誰真正愛台灣，非榮民前輩莫屬。

馮世寬表示，榮民一生都奉獻給這片土地，連身後留下的國家建設，仍然繼續守護、庇蔭我們。希望大家珍惜並且感念，最重要的是要傳承這樣「無所畏懼，勇往直前」的精神。馮世寬說，在懷緬築路英雄展現榮民精神的同時，更應突顯中華兒女傳承中華文化的精神，藉以喚起國人對開路艱辛的認識，共同向國家英雄致敬。

全片今日14時開始進行網路首映：