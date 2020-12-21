國防部發布 納北捷車廂實景新建反恐訓練基地決標了

國防部今日發布「堅實營區特種作戰綜合訓練場新建工程」決標案，由憲兵指揮部耗資2億餘元，在新北市泰山緊臨高速公路旁的「堅實營區」，整建新式特種作戰綜合訓練場，提供北部憲兵與特戰部隊進行反恐訓練。新建場地將模擬台北市都會環境，納入北捷車廂月台、銀行、KTV等實景。國防部今日發布這項工程決標，預計在110年10月底前完工。

位於新北市泰山憲訓路的「堅實營區」，憲兵部隊除憲訓中心「慧敏營區」、憲兵學校「堅貞營區」外，重要憲兵訓練基地。基地內存放有昔日各式鎮暴車輛與裝備，現作為部隊體測與訓練場所。

共軍不斷以「斬首作戰」對台演練，為強化城鎮戰作戰能力，並確保政經中樞安全，憲兵因此決定在新北泰山興建「特種作戰綜合訓練場」。國防部今日發布「堅實營區特種作戰綜合訓練場新建工程」決標案，預算金額達2億6084萬4022元，由鴻銘營造工程有限公司以2億3500萬元得標，將於即日起履約，預估110年10月31日前完工。

針對新建訓練場設施，軍方曾披露，計畫在L型限制空間訓場設置便利商店、銀行、餐館、KTV等內容；另外，也將設置台北捷運月台、捷運車廂實體模型、地下道、監控及廣播系統、180度三螢幕模擬情境射擊訓練系統等。

軍方指出，因應近年來中國不斷以「大規模軍事演習」及「斬首戰」威脅進行指揮中心斬首作戰行動演練，除「堅實營區特種作戰綜合訓練場」外，海軍也將在高雄左營興建「忠信營區多功能特種作戰訓練場」，提供海陸兩棲偵搜大隊、特勤中隊、陸戰隊步兵營、陸戰隊所屬單位進行城鎮戰訓練、室內空間搜索、走位等作戰科目。陸軍目前在新竹與台南各有「南、北測城鎮戰鬥教練場」。