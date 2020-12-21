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山東號航艦群取道台灣海峽南下 學者研判海象考量

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共首艘全自製航空母艦「山東號」。圖／新華社資料照片
中共首艘全自製航空母艦「山東號」。圖／新華社資料照片

共軍山東號航艦群昨天通過台海周邊進入南海，學者認為，共軍此舉純為天候訓練因素，而選擇行經台灣海峽，應是「順風順浪」避免海損的考量。而艦群未來接近海南島時，可能與10月下旬即已在南海附近進行海試的075兩棲攻擊艦進行戰鬥群對抗演練。

中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲昨日表示，由於冬季來臨，大陸北部港口可能封凍，共軍航艦先行移到海南島，免得影響訓練。

揭仲指出，共軍近年一過元旦，部隊就會盛大舉行開訓儀式，山東艦作為海軍代表的航空母艦，若因為北方港口狀況不佳，不能在年初就出海訓練，豈不難看；同時，南海本來就是航艦戰鬥群的主要訓練場，海域夠寬廣，因此山東艦此時進入南海，應該是準備一過元旦，就要在開訓儀式後出海操練。

前海軍官校軍事學科部教官、前海軍新江艦長呂禮詩也表示，山東艦平時活動的大連港等港口雖然長年不涷，但因近日及未來天氣展望均在攝氏零度左右，甲板結冰可能造成訓練意外，他研判研山東號航艦群南下南海，目的在於持續強化戰訓；而艦群未來接近海南島時，可能與十月下旬即已在南海附近進行海試的075兩棲攻擊艦進行戰鬥群對抗演練。

對於山東艦群循台灣海峽進入南海，呂禮詩表示，根據中央氣象局馬祖浮標昨日下午4時實測，台灣北部海面風速達17.9點公尺/秒、達34節，換算蒲福風級為8級，東部海域實測風速則有14公尺/秒、27節，換算蒲福風級為六級，雖然台灣東部海域風浪較佳，但對於將前往南海的解放軍航空母艦遼寧號戰鬥群而言，如通過東部海域，經由巴士海峽進入南海，將面對側風側浪甚或橫風橫浪，可能造成艦艇因風浪而海損，因此採順風順浪航向，通過台灣海峽南下。

呂禮詩說，美軍神盾級驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG89）日前通過台灣海峽，與山東號艦群通過台海周邊無關。

南海 台灣海峽 解放軍

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