共軍山東艦群行經台灣海峽中 我海軍艦艇全程監控

大陸航母山東號艦群今日由北向南進入台灣海峽，準備進入南海，我方艦艇全程監控，預估晚上即駛離台灣海峽繼續其航程。這是山東艦於去年12月26日第二次穿越台海，當時是由南向北航經台灣海峽北駛。

山東號航空母艦是大陸首艘自製航母於去年12月17日服役、命名，此行至少伴隨三艘護衛艦，計畫前往三亞港。山東號此行引發我軍高度關注，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光今日都在大直衡山指揮所監控此事，我軍艦艇全程尾隨山東艦群。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲研判，由於冬季來臨，大陸北部港口可能封凍，山東號等航艦先行移到海南島，免得影響訓練。前海軍官校軍事學科部教官、前海軍新江艦長呂禮詩也研判，青島港雖然長年不涷，但因近日及未來天氣展望均在攝氏零度左右，甲板結冰可能造成訓練意外，他研判研遼寧號航艦南下南海，目的在於持續強化戰訓。