國防部證實山東艦航經台灣海峽 我六艦八機出海緊盯

國防部今（20）日證實表示，中共「山東號」航空母艦(CV-17)及所屬護衛兵力4艘，本月17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經臺灣海峽後，續向南航行。這是山東艦於去年12月26日穿越台灣海峽後，第二次穿越台海。上次是由南向北航經台灣海峽北駛，此次則是首度由北向南穿越海峽進入南海。

國防部表示，期間國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。

國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。

山東號航空母艦是大陸首艘自製航母於去年12月17日服役、命名，此行至少伴隨三艘護衛艦，計畫前往三亞港。山東號此行引發我軍高度關注，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光今日都在大直衡山指揮所監控此事，我軍艦艇全程尾隨山東艦群。