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中共航艦遼寧號艦群將通過台海周邊 國防部緊盯

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部曾公布我無人機拍攝中共遼寧號(CV-16)航空母艦照片。圖／國防部提供
國防部曾公布我無人機拍攝中共遼寧號(CV-16)航空母艦照片。圖／國防部提供

據透露，中共航艦遼寧號編隊艦群已進入我台灣海峽北端，我方研判今將經由台灣海峽或東部海域進入南海，包括國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等人今日均坐鎮衡山指揮所，透過聯合情監偵系統，全程緊盯共軍艦群動態。

但國防部今對此不評論，發言人史順文強調台海區域情勢及中共軍事動態，國軍運用聯合情監偵作為，都有充分掌握。

由於天候因素，北方海域開始結冰，中共解放軍航空母艦「遼寧號」、「山東號」動態備受矚目，傳遼寧號與護衛艦群傳出已航至台灣北部的東海海域，是否會經過台灣海峽或台灣東部海域南下到海南島，引發關注，相關單位嚴密掌握其動態，確保我國海域安全。

在中共軍艦可能有所動作前，美國第七艦隊與我國國防部先後發布訊息指，美海軍伯克級驅逐艦「馬斯廷號」昨天通過台灣海峽，也是美國軍艦今年第12度通過台海。

台灣海峽 中共 軍艦

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