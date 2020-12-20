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成立「F-16戰機亞洲維修中心」？國防部坦承是願景

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我國F-16戰機。圖／報系資料照
我國F-16戰機。圖／報系資料照

政府宣稱將在台灣建立「F-16戰機亞洲維修中心」，但韓國與美國國防部將共同簽署長達10年維修合同，為部署在日韓兩國F-16戰隼戰鬥機的整備，維修與翻修（MRO）項目，有立委認為此舉有「侵蝕」我國F-16維修中心訂單的疑慮。國防部坦承，建立F-16型機亞太維修中心是「願景」，‏我國維修中心以確保空防戰力為優先。

台灣民眾黨立委張其祿向行政院提出書面質詢指出，立法院在審查「購機特別預算條例」時，作出成立F-16亞洲維修中心的附帶決議，但據報載大韓航空與美國國防部將共同簽署長達10年維修合同，內容為部署在日韓兩國F-16戰隼戰鬥機的整備，維修與翻修（MRO）項目，恐有侵蝕我國F-16維修中心訂單的疑慮。他要求國防部針對各國F-16的維修、翻修等項目行政院應制定完整計畫研究如何爭取F-16亞洲區維修、翻修訂單。

國防部表示，遵立法院第9屆第8會期附帶決議及第54次軍事會談「成立F-16型機維修中心，提升機隊妥善」指導，國防部配合經濟部盤點國內產業能量，以不重複投資原則，輔導國內航空產業整合分工，同步挹注政府資源，於109年7月15日選定漢翔公司為主辦廠商，並於8月28日由總統主持揭牌儀式，開始運作。

國防部說，全球計新加坡、南韓、荷蘭、挪威及以色列等國，依機隊規模、國防產業能量及美國地緣戰略等因素，獲F-16型機原廠不同程度廠級維修能量授權，均以能即時滿足機隊妥善及作戰需求為優先考量目標。我國兼具機隊規模大及位處亞太地區樞紐等優勢，因此維修中心應優先確保空防戰力，再逐步吸納亞太訂單，提升整體效益。

國防部表示，現階段空軍將優先建立送美回修組件廠級維修能量，已檢討高故障、高單價、長交期等三高品項，由主辦廠商漢翔公司整合華航、長榮、亞航、晟田、寶一及駐龍等26家民間產業共同籌建能量，期縮短維修期程，滿足空軍機隊需求，確保空防戰力不墜。

國防部說，未來在經濟部主導下，國防部全力配合國內軍民航空產業整合，共同完成F-16型機維修中心建置，期以在地產製維修，縮短交期，降低成本，提升機隊妥善，以鞏固空防戰力；後續由經濟部協助廠商加入全球供應鏈，持續擴大能量，吸納亞太地區同型機訂單，逐步達成F-16型機亞太維修中心的願景。

F-16 國防部

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