國軍招募成效佳 動用近八億第一預備金支應人事費

國防部宣示年底前將達成「編現比90%」的募兵制目標，軍方日前罕見動用近8億元第一預備金，支應「軍事人員」與「軍眷維持」預算不足，獲得行政院同意。國防部說，這是因為國軍招募及留營成效良好，志願役人力持續成長，因此動用預備金支應相關費用。

自募兵制計畫實施以來，國防部報奉核定調增多項志願役人員加給及獎金，增加招募誘因，但過去志願士兵領取留營慰助金的人數逐年降低，且108年度仍有部分戰鬥部隊編現比不及八成。但經「可恃戰力」專案改編「聯合兵種營」後，相關部隊編制精簡，狀況顯有所改善。

國防部披露，因所屬部隊辦理招募及留營成效良好，志願役人力持續成長，國軍年度「軍事人員」科目所需預算不敷原列數，因此動用第一預備金6億5982萬4000元；此外，也由於招募及留營成效良好，志願役官兵申請水、電補助戶數比108年增加，「軍眷維持」科目申請動支第一預備金計新台幣1億1300萬元，均獲行政院主計總處同意備案。

在軍眷維持方面，國防部推估年度預算增加需求計2800萬元；另軍眷生育、婚喪補助，原編列預算月份不敷支應，經陳報行政院主計總處將9至12月份預算調整至6到8月執行並核定在案，現依實際申請發放件數計，至10月31日執行率就達98.6%，推估年度約短絀8500萬元。因此109年度預算「軍眷維持」科目申請動支第一預備金計新台幣1億1300萬元，行政院主計總處已同意備案。